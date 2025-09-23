La actividad empresarial de la eurozona alcanza su mayor crecimiento en 16 meses

La actividad económica del sector privado en la zona euro registró en septiembre su mayor crecimiento desde mayo de 2024, según el índice PMI Flash publicado el martes por S&P Global.

Este indicador, calculado a partir de encuestas empresariales, se situó en 51,2 en septiembre, frente a 51 en agosto. Se trata del noveno mes consecutivo de aumento y su máximo crecimiento en 16 meses.

Un valor por debajo de 50 indica contracción de la actividad y por encima de ese umbral refleja crecimiento.

Tras un breve repunte en agosto, el volumen de nuevos pedidos recibidos por las empresas se mantuvo estancado.

La actividad en los servicios volvió a ser la principal impulsora de este movimiento, creciendo a su ritmo más alto desde comienzos de año.

"La recuperación económica de la zona euro continuó en septiembre", pero "todavía estamos lejos de observar el dinamismo necesario para un crecimiento sostenible", apuntó Cyrus de la Rubia, economista de Hamburg Commercial Bank, socio de S&P Global, citado en el comunicado.

