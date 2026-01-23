La actividad empresarial de la eurozona crece en enero más despacio de lo previsto

Por Indradip Ghosh

BENGALURU, 23 ene (Reuters) -

La actividad empresarial de la zona euro se expandió más lentamente de lo esperado este mes, ya que un crecimiento más débil en la industria de servicios dominante compensó una contracción manufacturera más leve, según una encuesta, mientras que la presión sobre los precios repuntó.

El bloque de la moneda común comenzó el año con una nota más débil, pero ha mejorado desde el miércoles después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás en los aranceles adicionales que había amenazado con imponer a ocho países europeos como palanca para apoderarse de Groenlandia.

El índice HCOB Flash Eurozone Composite PMI, elaborado por S&P Global, se mantuvo en 51,5 este mes, pero no alcanzó el 51,8 previsto por Reuters. Se mantuvo por encima del nivel de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción por decimotercer mes consecutivo.

"La recuperación todavía parece bastante deslucida (...) El crecimiento económico en general se mantiene sin cambios. De cara al futuro, el escaso crecimiento de los nuevos pedidos ciertamente no sugiere un cambio radical. Por el contrario, la coyuntura al inicio del nuevo año apunta a que la situación seguirá igual en los próximos meses" dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank. Los nuevos pedidos aumentaron al ritmo más débil desde septiembre y las nuevas exportaciones se contrajeron al ritmo más rápido en cuatro meses, lo que sugiere que la demanda siguió siendo débil en general. Las empresas perdieron puestos de trabajo por primera vez desde septiembre.

El PMI de servicios se ralentizó hasta un mínimo de cuatro meses de 51,9 desde 52,4 en diciembre, por debajo de la predicción de Reuters de 52,6. La actividad manufacturera se contrajo de nuevo, pero a un ritmo más lento.

La actividad manufacturera volvió a contraerse, pero a un ritmo más lento. El índice PMI general del sector subió hasta 49,4 este mes desde 48,8 en diciembre, por encima de la predicción de Reuters de 49,1.

El índice que mide la producción, que alimenta el PMI compuesto, apenas volvió a territorio de expansión, pero los nuevos pedidos se contrajeron por tercer mes consecutivo.

La presión general sobre los precios se intensificó, con un aumento de los costes de los insumos al ritmo más rápido desde febrero y un incremento de los costes de producción al ritmo más rápido en casi dos años.

"Es probable que los miembros del BCE lo tomen como una confirmación de su decisión de mantener los tipos de interés donde están. Algunos de los miembros de línea más dura incluso pueden argumentar que el siguiente movimiento debería ser hacia arriba en lugar de hacia abajo", añadió la Rubia.

Aun así, el optimismo sobre la actividad futura subió a su nivel más alto desde mayo de 2024. (Información de Indradip Ghosh; edición de Toby Chopra; edición en español de Paula Villalba)