La actividad empresarial de la eurozona crece en noviembre al ritmo más rápido en 30 meses, según el PMI

3 dic (Reuters) - La actividad empresarial de la eurozona creció en noviembre a su ritmo más rápido en dos años y medio, gracias a la fortaleza del sector servicios, que compensó con creces la debilidad del sector manufacturero, según un sondeo publicado el miércoles.

El Índice Compuesto de Gestores de Compras (PMI) de la eurozona, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, subió a 52,8 puntos en noviembre desde los 52,5 de octubre, lo que supone su sexto aumento mensual consecutivo.

Las lecturas del PMI superiores a 50,0 indican crecimiento de la actividad, mientras que las inferiores a ese nivel apuntan a una contracción.

"El sector servicios de la zona euro muestra claros signos de recuperación", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

"El sólido rendimiento del sector servicios fue incluso suficiente para compensar con creces la debilidad del sector manufacturero, lo que significa que la actividad económica total de la zona euro creció a un ritmo ligeramente más rápido en noviembre que en el mes anterior", añadió De la Rubia.

El PMI de servicios subió a 53,6 el mes pasado desde 53,0 en octubre, alcanzando su nivel más alto desde mayo de 2023, mientras los nuevos volúmenes de negocio crecieron al ritmo más fuerte en 18 meses.

La mayoría de los países encuestados registraron expansiones, con Irlanda a la cabeza, cuya tasa de crecimiento alcanzó su nivel más alto en tres años y medio. Un sólido crecimiento a pesar de la ralentización registrada en octubre, mientras que Italia registró su mayor expansión desde abril de 2023.

En Francia, la actividad empresarial privada creció por primera vez en 15 meses, mientras que en Alemania se moderó desde el máximo de 29 meses alcanzado en octubre.

Sin embargo, el sector manufacturero mostró signos de dificultades, con una ralentización del crecimiento de la producción hasta mínimos de nueve meses y un ligero descenso de los nuevos pedidos.

El empleo siguió aumentando en toda la eurozona en noviembre, aunque el ritmo de creación de puestos de trabajo se ralentizó a un ritmo solo fraccionario. El sector servicios mantuvo el impulso de la contratación, mientras que las empresas manufactureras redujeron personal al ritmo más acusado desde abril.

La confianza empresarial mejoró ligeramente, pero se mantuvo por debajo de su media a largo plazo, lo que sugiere que las empresas siguen siendo cautelosas sobre las condiciones futuras.

En cuanto a la inflación, los costes de los insumos subieron al ritmo más rápido de los últimos ocho meses, impulsados por los nuevos aumentos de los costes de compra de los fabricantes y la aceleración de los gastos del sector servicios.

Sin embargo, los precios que las empresas cobran a sus clientes subieron a un ritmo más suave, y la inflación de los precios de producción se redujo a su nivel más bajo en seis meses.

"La tasa de inflación en el sector servicios, que el Banco Central Europeo sigue con especial atención, ha vuelto a debilitarse significativamente en términos de precios de venta", dijo De la Rubia.

"En resumen, es probable que el BCE se sienta respaldado en su postura, claramente comunicada, de mantener los tipos de interés sin cambios en la próxima reunión del banco central".

(Información de Hari Kishan; edición de Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska)