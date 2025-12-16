La actividad empresarial de la zona euro termina 2025 más débil de lo esperado, según el PMI

Por Indradip Ghosh

BENGALURU, 16 dic (Reuters) - El crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro se ralentizó más de lo esperado a finales de 2025, al profundizarse la contracción del sector manufacturero y moderarse la expansión del sector dominante de los servicios, según mostró una encuesta.

El bloque de la moneda común se mantuvo resistente durante la mayor parte del año a pesar del aumento de los aranceles estadounidenses y de la elevada incertidumbre mundial.

Pero el índice, elaborado por S&P Global, cayó este mes a un mínimo de tres meses de 51,9 puntos, desde el máximo de dos años y medio de 52,8 registrado en noviembre. Eso estuvo por debajo de un pronóstico de Reuters de 52,7, pero marcó el primer año calendario completo por encima del nivel de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción desde 2019.

"El empeoramiento del rendimiento puede vincularse principalmente a la industria alemana, donde el deterioro se intensificó. Por otra parte, en Francia hay señales de una recuperación cautelosa en el sector industrial, aunque no debe sobrevalorarse esta cifra mensual por sí sola", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

"En general, la plataforma de lanzamiento para el nuevo año parece bastante inestable."

La actividad manufacturera se contrajo por segundo mes consecutivo. El PMI general del sector bajó a 49,2 este mes desde los 49,6 de noviembre, su nivel más bajo desde abril y por debajo de la predicción de Reuters de 49,9.

Un índice que mide la producción, que alimenta el PMI compuesto, se contrajo por primera vez en 10 meses y los nuevos pedidos disminuyeron al ritmo más rápido desde febrero.

El sector servicios siguió siendo el más dinámico, pero su crecimiento se ralentizó. El PMI de servicios bajó a 52,6 desde el máximo de dos años y medio de 53,6 registrado en noviembre, también por debajo del 53,3 previsto en la encuesta de Reuters.

"Esperamos que el sector servicios siga desempeñando un papel estabilizador para la economía en su conjunto en el próximo año. Pese a ello, solo se producirá una recuperación real exitosa si el sector manufacturero recupera su equilibrio", añadió De la Rubia.

El optimismo general sobre la actividad futura descendió a su nivel más bajo desde mayo. Sin embargo, las empresas ampliaron sus plantillas a un ritmo más rápido.

Mientras tanto, las presiones sobre los precios aumentaron: los costes de los insumos subieron al ritmo más rápido desde marzo y los costes de producción aumentaron a un ritmo más rápido.

La inflación general ha aumentado ligeramente en los últimos tiempos, pero se ha mantenido en torno al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, lo que probablemente le ha mantenido al margen. Según otra encuesta de Reuters, se espera que el BCE mantenga los tipos al menos hasta 2027. (Información de Indradip Ghosh; edición de Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas)