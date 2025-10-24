La actividad empresarial en la eurozona crece más rápido al aumentar la demanda, según el PMI

LONDRES, 24 oct (Reuters) -

El crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro se aceleró inesperadamente en octubre, en un momento en que las empresas recibieron nuevos pedidos al ritmo más rápido en dos años y medio, lo que podría indicar que la economía del bloque ganó impulso al comienzo del último trimestre, según mostró una encuesta el viernes.

El índice PMI provisional compuesto de HCOB, elaborado por S&P Global, subió a 52,2 en octubre desde 51,2 en septiembre, lo que marca el décimo mes consecutivo de expansión y alcanza un máximo de 17 meses, lo que contradice sorprendentemente las expectativas de un sondeo de Reuters que preveía un descenso a 51,0.

Las lecturas del PMI por encima de 50,0 indican crecimiento de la actividad.

La actividad del sector servicios lideró la expansión con una subida del PMI a 52,6 desde 51,3 en septiembre, máximo de 14 meses. La encuesta de Reuters pronosticaba 51,1.

La producción manufacturera creció ligeramente más rápido, hasta 51,1, frente a 50,9 el mes pasado, aunque el PMI general del sector se situó en 50,0 tras subir desde 49,8 en septiembre, mejor que la previsión de que no habría cambios respecto al mes pasado.

El empleo volvió a crecer en octubre tras el ligero descenso de septiembre, y el sector servicios creó puestos de trabajo al ritmo más rápido desde junio de 2024. Las empresas manufactureras, sin embargo, recortaron personal al ritmo más rápido en cuatro meses al ajustarse a unas condiciones de demanda más débiles.

El aumento de los costes operativos globales se ralentizó ligeramente, pero las empresas subieron sus precios cobrados un poco más deprisa.

, añadió de la Rubia. El BCE ha terminado de recortar los tipos de interés, ya que la inflación se mantiene en torno a su objetivo del 2% y la economía avanza con paso firme, según una creciente mayoría de economistas en una encuesta de Reuters publicada el miércoles.

A pesar de la mejora de la actividad, la confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en cinco meses, lo que indica que las empresas probablemente mantendrán la cautela sobre las perspectivas futuras. (Información de Jonathan Cable; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)