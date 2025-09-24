La actividad fabril japonesa sigue contrayéndose en septiembre, según el PMI

TOKIO, 24 sep (Reuters) -

La actividad del sector manufacturero japonés cayó en septiembre al ritmo más rápido de los últimos seis meses, impulsada por un nuevo descenso de los nuevos pedidos, según mostró el miércoles una encuesta del sector privado.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero japonés de S&P Global provisional cayó a 48,4 en septiembre desde los 49,7 de agosto, aún más por debajo del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción, la lectura más baja desde marzo.

Los datos mostraron que el índice de producción manufacturera también cayó al nivel más bajo en seis meses, mientras que el índice de nuevos pedidos alcanzó su nivel más bajo en cinco meses.

El descenso de los nuevos pedidos fue vinculado por algunas empresas a una política prudente de inventarios ante las difíciles condiciones del mercado, lo que contribuyó a una caída de la producción. El descenso de los pedidos de exportación, sin embargo, se atenuó desde el mínimo de 17 meses alcanzado en agosto.

Las perspectivas generales de la economía japonesa, dependiente de las exportaciones, siguen siendo inciertas debido a los aranceles estadounidenses y a la prevista subida de tipos del banco central.

Mientras tanto, las presiones sobre los costes de los fabricantes han disminuido ligeramente. La inflación de los precios de los insumos ha disminuido hasta niveles no vistos desde principios de 2021, aunque la inflación de la producción se aceleró desde agosto.

Por el contrario, el PMI de servicios fue un poco más optimista situándose en 53,0 en septiembre, solo ligeramente por debajo del 53,1 de agosto, tras haber permanecido en territorio expansivo durante seis meses.

"Las encuestas indican que el sector servicios sigue siendo un motor clave del crecimiento, y registró un nuevo y sólido aumento de la actividad, que contribuyó a compensar una reducción cada vez mayor de la producción manufacturera", dijo Annabel Fiddes, directora asociada de economía de S&P Global Market Intelligence.

