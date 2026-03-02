La actividad industrial británica crece por cuarto mes consecutivo en febrero, según el PMI

Por Suban Abdulla

LONDRES, 2 mar (Reuters) -

La actividad en el sector manufacturero de Reino Unido aumentó el mes pasado y los pedidos de exportación ‌registraron su mayor incremento en ‌cuatro ⁠años y medio, según una encuesta publicada el lunes que muestra un crecimiento constante a principios de año a pesar del aumento de las presiones sobre los costes.

El índice de ​gestores de ⁠compras de ⁠S&P Global para la industria manufacturera británica bajó ligeramente hasta 51,7 en febrero, desde 51,8 en enero, ​que fue el más alto desde agosto de 2024.

La lectura del lunes por encima de 50 ‌indica crecimiento y representa la racha más larga de aumentos ​desde los cinco meses hasta septiembre de ​2024, aunque fue ligeramente inferior a la estimación provisional anterior de 52,0.

Las medidas de S&P sobre los nuevos pedidos de exportación subieron de 51,9 a 52,4, su nivel más alto desde agosto de 2021, lo que reflejó una mayor demanda de China, Europa, Estados Unidos y Oriente Medio.

"La industria manufacturera de Reino Unido ha tenido un comienzo ​alentador en 2026", afirmó Rob Dobson, director de S&P Global Market Intelligence.

"Se prevé que el lanzamiento de nuevos productos, el aumento de la confianza ⁠de los clientes y las inversiones previstas contribuyan a generar crecimiento durante el próximo año, compensando en parte la cautela que ‌siguen mostrando las empresas debido a los recientes cambios en la política gubernamental y a la continua incertidumbre geopolítica, especialmente en relación con los aranceles estadounidenses", añadió.

Aunque la confianza empresarial se mantuvo cerca de su nivel más alto desde poco después de que el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer echara a andar, algunos encuestados expresaron su preocupación por el futuro. El viernes, el Partido Laborista sufrió una dura derrota en las elecciones parlamentarias de ‌una zona del Gran Mánchester que había dominado durante casi un siglo. La tasa de desempleo ha aumentado ⁠de forma constante durante el último año, alcanzando su nivel más alto en casi cinco años ‌en el último trimestre de 2025. Sin embargo, según S&P, se observaron algunos signos de estabilización ⁠en la contratación, ya que la tasa de contracción se moderó ⁠hasta alcanzar su nivel más bajo durante el periodo de recesión de 16 meses.

Las presiones sobre los costes a las que se enfrentan las empresas aumentaron al ritmo más fuerte desde agosto de 2025, mientras que el indicador del PMI sobre el aumento de los precios de las empresas se moderó ligeramente. S&P señaló que ‌los fabricantes informaron de un aumento de ​los costes de los productos químicos, la energía, los componentes electrónicos, el cobre, el oro y la plata, así como la transmisión de los proveedores del aumento de los costes laborales tras la subida de los impuestos sobre el empleo y el salario mínimo del ‌año pasado. (Información de Suban Abdulla; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)