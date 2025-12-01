La actividad industrial de Asia sigue cayendo pese a los avances comerciales

1 dic (Reuters) -

Las potencias manufactureras de Asia tuvieron que hacer frente a la atonía de la demanda en noviembre, con lo que se prolongó el descenso de la actividad de las fábricas, después de que los avances en las negociaciones comerciales con Estados Unidos no se tradujeran en una recuperación significativa de los pedidos. Una serie de índices de gerentes de compras (PMI) mostraron el lunes condiciones divergentes en toda la región, con China, Japón, Corea del Sur y Taiwán registrando descensos de la actividad, mientras que las economías del sudeste asiático registraron en su mayoría un crecimiento.

En China, el mayor fabricante del mundo, la actividad de las fábricas volvió a la contracción, según mostró un PMI del sector privado, un día después de que la medición oficial de Pekín mostrara una caída de la actividad por octavo mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento.

"El tráfico de contenedores en los puertos chinos apenas varió el mes pasado respecto a octubre. Aunque la demanda mejoró, no hizo mucho para apoyar la producción en un contexto de ya altos niveles de inventario; el componente de producción cayó a un mínimo de cuatro meses", dijo Zichun Huang, economista de China en Capital Economics, en una nota.

"Y aunque el componente del precio de producción subió ligeramente, se mantuvo en un nivel bajo, lo que apunta a presiones deflacionistas persistentes", añadió.

Sin embargo, Capital Economics observó una desconexión general entre los PMI y los datos comerciales de Asia.

"Las exportaciones de la mayor parte de Asia han repuntado en los últimos meses y creemos que las perspectivas a corto plazo para los sectores manufactureros de la región impulsados por las exportaciones siguen siendo favorables", dijo en una nota separada Shivaan Tandon, economista para Asia de Capital Economics.

