La actividad industrial de China pierde fuerza en enero

La actividad industrial de China se desaceleró en enero y no cumplió las previsiones, tras el breve repunte registrado a finales del año pasado, según datos oficiales divulgados este sábado.

El índice de compra gerencial (ICG), un indicador clave de la salud industrial, cayó hasta 49,3 puntos este mes, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra se situó por debajo de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción, y también fue significativamente inferior a la previsión de 50,1 unidades de una encuesta realizada por la agencia Bloomberg a economistas.

El estadístico de la ONE, Huo Lihui, aseguró en un comunicado que los datos reflejan "una demanda efectiva insuficiente en el mercado", así como una "temporada baja tradicional" para determinados sectores manufactureros.

El ligero repunte de diciembre, con un 50,1, había roto una prolongada racha negativa que comenzó en abril.

La segunda economía más grande del mundo se enfrenta a una persistente caída del consumo interno, que lastra la actividad a pesar de que las exportaciones se mantienen sólidas.

Pekín se ha comprometido a adoptar medidas "enérgicas" para impulsar la demanda en los próximos años, y se espera que algunas políticas clave se anuncien en marzo con la publicación del nuevo "plan quinquenal" del gobierno.