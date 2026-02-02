La actividad industrial de la zona euro se contrae en enero, pero la producción repunta, según el PMI

BENGALURÚ, 2 feb (Reuters) -

La actividad industrial de la zona euro se mantuvo en territorio de contracción en enero por tercer mes consecutivo, ante la persistente debilidad de los nuevos pedidos, a pesar de que la producción volvió a crecer, según una encuesta.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la zona euro de HCOB, elaborado por S&P Global, subió hasta 49,5 en enero desde el mínimo de nueve meses registrado en diciembre, 48,8, ligeramente por encima de la estimación preliminar de 49,4.

Las lecturas del PMI por encima de 50,0 indican un crecimiento de la actividad, mientras que las inferiores a ese nivel apuntan a una contracción.

"Se observan algunos progresos en el sector manufacturero, pero avanzan a paso de tortuga", afirmó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

El índice de producción manufacturera, un componente clave de la cifra principal, volvió a superar el umbral de 50 hasta situarse en 50,5 en enero, frente a los 48,9 de diciembre, lo que indica un modesto crecimiento de la producción.

Sin embargo, los nuevos pedidos cayeron por tercer mes consecutivo. El descenso de los nuevos pedidos fue menos severo que en diciembre, pero aun así lastró el índice general.

Los recortes de empleo en las fábricas continuaron por 32.º mes consecutivo, aunque el ritmo de reducción fue el más lento desde septiembre.

El desglose por países reveló una divergencia significativa en el bloque. Grecia registró el mejor rendimiento, con un máximo de cinco meses de 54,2, mientras que Francia registró una expansión de 51,2, su lectura más alta en más de tres años y medio. Por el contrario, los sectores manufactureros de España, Alemania, Italia y Austria siguieron en contracción, siendo Austria el que registró el peor resultado, con 47,2.

"En resumen, este panorama tan desigual en la zona euro no sienta precisamente las bases para una recuperación sostenida", añadió De la Rubia.

Los costes de los insumos aumentaron al ritmo más rápido en tres años, debido principalmente al aumento de los precios de la energía.

A pesar de las crecientes presiones sobre los costes, los fabricantes no pudieron repercutirlos a los clientes, y los precios de producción se mantuvieron prácticamente sin cambios desde diciembre.

Aun así, la confianza de los fabricantes sobre el año que viene mejoró hasta alcanzar su nivel más alto desde febrero de 2022, lo que sugiere optimismo en cuanto a que las condiciones acabarán mejorando. (Información de Indradip Ghosh; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)