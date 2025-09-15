La actividad industrial y el consumo en China se ralentizaron en agosto

El crecimiento de la actividad industrial y de las ventas minoristas en China se ralentizó en agosto más de lo esperado, lo que refleja las dificultades persistentes de la segunda economía mundial, según datos oficiales publicados el lunes.

Una prolongada crisis del sector inmobiliario, la desaceleración económica desde la pandemia del Covid-19 y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la confianza de los consumidores chinos.

En este contexto, la producción industrial del gigante asiático registró en agosto su tasa de crecimiento más baja en un año, con un aumento del 5,2% interanual, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Esta cifra está muy por debajo de la previsión de analistas encuestados por la agencia Bloomberg (+5,6%).

La actividad manufacturera no había registrado un nivel tan bajo desde agosto de 2024 (+4,5%).

Por su parte, las ventas minoristas, principal indicador del consumo, se frenaron aún más el mes pasado, con un aumento de solo el 3,4% en un año, según la ONE.

Se trata de su ritmo más bajo en nueve meses, muy inferior también a las previsiones de los economistas recogidas por Bloomberg (+3,8%).

El consumo de los hogares chinos también se ha visto afectado por la ofensiva arancelaria lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington y Pekín iniciaron el domingo conversaciones comerciales en Madrid para intentar llegar a acuerdos sobre sus diferencias.

