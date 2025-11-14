La actividad industrial y el consumo en China siguieron ralentizándose en octubre

El crecimiento de la actividad industrial y de las ventas minoristas en China siguió ralentizándose en octubre, según datos oficiales publicados este viernes, mientras la segunda economía del mundo lucha por superar una profunda caída de la demanda interna.

Una prolongada crisis del sector inmobiliario, la desaceleración económica desde la pandemia del covid-19 y la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes llevan varios años lastrando la confianza de los consumidores chinos.

El consumo de los hogares del gigante asiático también se ha visto afectado por la disputa arancelaria lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ambos países acordaron apaciguar el mes pasado.

En ese contexto, las ventas minoristas aumentaron un 2,9% interanual en octubre, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La cifra estuvo ligeramente por debajo del aumento del 3% registrado en septiembre y supone el quinto mes consecutivo de ralentización del crecimiento.

En una señal de la continua tensión en un sector que antes estaba en auge, los precios de las propiedades residenciales nuevas cayeron en octubre en términos interanuales en 61 de las 70 principales ciudades encuestadas por las autoridades estadísticas.

Los datos de la ONE también mostraron que la actividad industrial en octubre no alcanzó las expectativas.

La producción manufacturera aumentó un 4,9% interanual el mes pasado, por debajo de la previsión de la agencia económica Bloomberg del 5,5% y el incremento más lento desde agosto del año pasado.

