La actividad manufacturera china pone fin a una racha récord de caídas tras el acopio festivo

Por Joe Cash y Xiuhao Chen

PEKÍN, 31 dic (Reuters) -

La actividad de las fábricas chinas creció inesperadamente en diciembre, rompiendo un récord de ocho meses consecutivos de caída, impulsada por un aumento de los pedidos previos a las fiestas, mientras las autoridades tratan de estimular el sector manufacturero de la economía de 19.000 millones de dólares sin empeorar la deflación.

El índice oficial de compras (PMI) subió a 50,1 en diciembre desde los 49,2 de noviembre, según mostró el miércoles la encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas, superando la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción y superando la previsión de 49,2 de un sondeo de Reuters.

"Suponiendo que la mejora de los PMI se confirme en los datos concretos, creemos que se tratará probablemente de un repunte efímero de la actividad debido a las oscilaciones intermensuales del gasto fiscal, y no del inicio de un repunte más sostenido", dijo Julian Evans-Pritchard, responsable de economía china de Capital Economics.

"El panorama general es que las dificultades estructurales derivadas de la crisis inmobiliaria y el exceso de capacidad industrial persistirán en 2026", añadió.

Aun así, los datos deberían dar motivos de optimismo a los dirigentes económicos, que han optado por dejar 2025 sin grandes estímulos adicionales para cumplir el objetivo de crecimiento para todo el año, en torno al 5%.

El subíndice de producción saltó a 51,7 desde 50,0 en noviembre, mientras que los nuevos pedidos subieron a 50,8 desde 49,2, marcando su mejor comportamiento desde marzo. Los plazos de entrega de los proveedores también mejoraron, impulsando el componente de expectativas de producción y actividad hasta 55,5, su lectura más alta desde marzo de 2024.

Sin embargo, los nuevos pedidos de exportación siguieron siendo flojos, subiendo a 49,0 desde el 47,6 de noviembre, lo que subraya la necesidad de que las autoridades impulsen la demanda interna y dependan menos de la demanda de Estados Unidos, el principal mercado de consumo del mundo, frente a los aranceles del presidente Donald Trump.

Huo Lihui, de la NBS, dijo que la confianza parecía estar mejorando debido a la acumulación de reservas previa a las fiestas, ya que la segunda economía más grande del mundo se prepara para celebrar el Año Nuevo Lunar en febrero, señalando un repunte en los sectores agrícola, de procesamiento de alimentos y de alimentos y bebidas.

Otro PMI del sector privado publicado el miércoles también mostró una expansión marginal de la actividad en diciembre, impulsada por el fortalecimiento de la producción y la demanda interna en ausencia de más pedidos del exterior.

(Información de Joe Cash y Xiuhao Chen; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)