La actividad manufacturera de la eurozona se contrae en noviembre, según el PMI

Por Indradip Ghosh

1 dic (Reuters) - La actividad manufacturera de la zona euro volvió a entrar en contracción en noviembre debido al debilitamiento de la demanda, que obligó a las empresas a recortar puestos de trabajo al ritmo más rápido de los últimos siete meses, según mostró una encuesta privada.

El índice HCOB de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la zona euro, elaborado por S&P Global, cayó a 49,6 en noviembre desde los 50,0 de octubre, marcando un mínimo de cinco meses y ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 49,7.

Las lecturas superiores a 50,0 indican crecimiento de la actividad, mientras que las inferiores a ese nivel apuntan a una contracción.

Los nuevos pedidos disminuyeron tras estancarse en octubre. Los pedidos de exportación cayeron por quinto mes consecutivo, lo que pone de manifiesto los persistentes problemas de los mercados internacionales.

En respuesta al debilitamiento de la demanda, los fabricantes recortaron puestos de trabajo al ritmo más rápido desde abril, mientras que las existencias de productos terminados se redujeron por el mayor margen desde julio de 2021.

"El panorama actual de la zona euro es desalentador, ya que el sector manufacturero no logra salir del estancamiento e incluso se encamina hacia la contracción", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

"En cuanto al número de países donde la industria de nuevo está registrando un crecimiento, las perspectivas para la zona euro parecen ser bastante razonables. (...) No obstante, al considerar el tamaño de estas economías, la situación es completamente diferente, ya que son las industrias de las dos economías más grandes las que cayeron aún más en la recesión en noviembre." En Alemania y Francia, las lecturas del PMI cayeron a mínimos de nueve meses de 48,2 y 47,8, respectivamente. Mientras tanto, otros seis países supervisados registraron crecimiento, con Irlanda a la cabeza con 52,8, seguida de Grecia con 52,7.

La producción manufacturera siguió creciendo, pero a un ritmo mucho más lento: el índice de producción bajó de 51,0 en octubre a 50,4, su nivel más bajo en nueve meses.

Los costes de los insumos aumentaron al ritmo más pronunciado desde marzo, tras un periodo de meses de precios relativamente estables. Pero las empresas absorbieron la mayor parte de esas presiones con una ligera caída de los precios de producción.

A pesar del debilitamiento general de las condiciones, la confianza empresarial mejoró hasta su nivel más alto desde junio.

"En este sentido, el ánimo en Alemania ha mejorado ligeramente, y en Francia incluso se ha observado un cambio del pesimismo al optimismo", añadió De la Rubia.

"Si creemos en el dicho de que 'la economía es cincuenta por ciento psicología', entonces este aumento de confianza es un indicio de que las cosas mejorarán en los próximos doce meses."

Unas perspectivas económicas estables, junto con una inflación general que se mantiene en torno al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo, mantendrán los tipos de interés estables durante un largo periodo, según mostró una encuesta de Reuters el mes pasado. (Información de Indradip Ghosh en Bengaluru; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)