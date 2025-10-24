La actividad privada de la eurozona acelera en octubre a máximos de 17 meses, según PMI

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro ha ganado impulso durante el mes de octubre, según el dato preliminar del índice compuesto PMI, que ha subido a 52,2 puntos desde los 51,2 del mes anterior, lo que representa la mejor lectura en 17 meses, a pesar del lastre que representa Francia actualmente, indicaron S&P Global y Hamburg Commercial Bank.

En concreto, el PMI del sector manufacturero ha mejorado en octubre hasta los 50 puntos, nivel de equilibrio, frente a los 49,8 de septiembre, mientras que el PMI del sector servicios ha repuntado hasta los 52,6 enteros desde los 51,3 del mes anterior, su mejor resultado en 14 meses.

El aumento más fuerte de los nuevos pedidos en octubre, que alcanzó máximos de dos años y medio, sustentó una expansión más rápida de la actividad empresarial, mientras que el empleo regresó a territorio de crecimiento a medida que los niveles de trabajos pendientes se estabilizaron.

De su lado, la tasa de inflación de los costes de los insumos se atenuó, aunque los precios cobrados aumentaron al ritmo más intenso de los últimos siete meses.

De este modo, las empresas de la eurozona se mantuvieron optimistas con respecto a que la actividad total aumentará durante los próximos doce meses.

ACELERA, FRANCIA LASTRA

Entre los países analizados de manera preliminar, en el caso de Alemania el índice PMI compuesto de octubre muestra una fuerte aceleración del crecimiento, con una lectura de 53,8 puntos, frente a los 52 de septiembre, su mejor lectura en 29 meses, lo que contrasta con el empeoramiento en Francia, donde el dato ha bajado a 46,8 enteros desde los 48,1 del mes anterior, en mínimos de ocho meses.

"Francia se está convirtiendo cada vez más en un lastre para la economía de la zona euro", ha resumido Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, destacando que, si bien la situación económica en Alemania mejoró significativamente en octubre, el ritmo de contracción se ha acelerado durante dos meses consecutivos en el país galo.

Como resultado, el experto ha lamentado que, aunque el crecimiento económico en la zona euro se ha acelerado un poco en octubre, "ha sido mucho más débil de lo que podría haber sido de otro modo", ya que la incertidumbre sobre si el actual Gobierno de Sébastien Lecornu está causando malestar y contribuyendo significativamente a la débil situación económica en Francia.

En este sentido, ha explicado que al tratarse de un importante comprador de productos y servicios de otros socios de la zona euro, la debilidad francesa contribuye a la fragilidad del conjunto de la región.