La actividad privada de la eurozona marca máximos de 16 meses, con España y Alemania a la cabeza, según PMI

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El crecimiento de la actividad de las empresas de la zona euro se aceleró el pasado mes de septiembre hasta máximos de los últimos 16 meses, según refleja el índice compuesto PMI, con una lectura de 51,2 puntos, dos décimas por encima del resultado del mes anterior, impulsado por la expansión privada en España (53,8) y Alemania (52), mientras que en Francia (48,1) la actividad continuó decayendo.

Este repunte del ritmo de crecimiento de la actividad privada en la zona euro durante el noveno mes del año reflejó el aumento del PMI del sector servicios, con una lectura de 51,3 puntos en septiembre, frente a los 50,5 de agosto, la más alta en ocho meses. De su lado, el PMI manufacturero de la zona euro marcó mínimos de dos meses al entrar de nuevo en terreno recesivo, con 49,8 puntos, frente a los 50,7 del mes anterior.

Los autores de la encuesta destacaron que la economía de la zona euro continuó su tendencia expansiva al final del tercer trimestre alcanzando así "su nivel más alto desde mayo de 2024", aunque subrayaron que el alza fue de nuevo moderada, ya que la demanda apenas mejoró y los niveles de empleo disminuyeron. No obstante, la confianza repuntó por primera vez desde junio, mientras que las tasas de inflación de los precios de compra y de los precios de venta se moderaron.

"El PMI Compuesto se ha mantenido en territorio de expansión durante el tercer trimestre, por lo que se puede asumir que el PBI ha crecido en dicho trimestre", indicó Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, que estima una expansión del PBI de la zona euro del 0,4% en el tercer trimestre.