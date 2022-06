La activista Luz Estella Romero ve Colombia como referente feminista pese a incumplimientos de acuerdos de paz

Ensalza la presencia de dos mujeres como aspirantes a la Vicepresidencia pero pide participación "más allá de cubrir cuotas"

MADRID, 19 Jun. 2022 (Europa Press) -

La lucha feminista en Colombia ha conseguido en los últimos años avances en materia de justicia y de aborto, unos logros que tornan al país como uno de los referentes para el resto de la región latinoamericana a pesar de que en los últimos años no se ha garantizado el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y sus apartados relacionados con las mujeres.

En una entrevista con Europa Press en el marco de un encuentro sobre conflictos armados y el respeto a los Derechos Humanos en La Casa Encendida de Madrid, la activista colombiana Luz Estella Romero ha puesto en valor los avances alcanzados en el país sudamericano gracias a la labor de los movimientos feministas.

"Hemos ganado sentencias frente al aborto, justicia para las mujeres víctimas del conflicto armado (...) Eso es un referente que sirve al continente, que aún está construyendo su propia perspectiva", ha señalado Romero, aprovechando este punto para recriminar al Estado el incumplimiento de los Acuerdos de Paz.

El Gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron en 2016 en la capital de Cuba, La Habana, unos acuerdos con los que se ponía fin a décadas de un conflicto interno que impidió la expresión democrática pacífica en el país.

Entre los epígrafes del acuerdo se encuentra uno dedicado a la reparación de las víctimas del conflicto, un asunto respecto al que aún no hay resultados tangibles por las comunidades más afectadas. Se perciben por tanto "adelantos muy por debajo del cumplimiento de los Acuerdos de Paz".

A la falta de esfuerzo por parte de las autoridades y la crisis alimentaria y humanitaria existente en el país, las población colombiana se enfrenta también desde 2020 a la irrupción de la pandemia de coronavirus, generándose así un escenario donde lo acordado en 2016 sufre un "retroceso" y se comienza a dar una "escalada de la violencia por actores armados", que siguen disputándose los territorios.

"Los últimos cinco años no han sido de progreso real, no se ha visto una realidad efectiva en los comunidades sino un regreso a un estado de mayor violencia que ocasiona de nuevo desplazamientos forzados y masacres. Es doloroso y supone una desesperanza para las comunidades más apartadas de los territorios", ha lamentado Romero, que considera que el poder de las armas domina gran parte del país.

Es en este punto en el que la activista ha resaltado la conciencia, especialmente de género, que se ha logrado implementar en gran parte de la sociedad de un país donde hay registro de al menos cuatro millones de afectados por el conflicto armado, de los cuales más del 52 por ciento son mujeres.

Participación política

Entrando en materia política, y con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el horizonte más inmediato, Romero ha lamentado que uno de las principales consecuencias del conflicto armado haya sido la privación de la participación en política por parte de las mujeres.

Pero más allá de un hecho ya de por sí grave como es la exclusión de las mujeres de la toma de decisiones políticas, Romero ha denunciado que exista también el intento de hacer desaparecer y desacreditar la agenda feminista, si bien ha puesto en valor la presencia de dos mujeres como aspirantes a la Vicepresidencia.

En este sentido, y pese a ver un avance por el hecho de que Francia Márquez y Marelen Castillo opten a la Vicepresidencia de la mano de los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, respectivamente, ha advertido de que la participación de mujeres en política "debe ir más allá" de simplemente cubrir unas "cuotas" dentro de los partidos o de utilizarlas para captar voto femenino.

Bien es cierto que Romero ha hecho una excepción y ha apuntado que Márquez sí "puede ser el caso" de una activista y defensora de los derechos de las mujeres, poniendo así en valor su trayectoria en la lucha por el ecofeminismo y la reparación de las mujeres afectadas por el conflicto armado.

Sin embargo, más allá de los rostros femeninos como 'número dos' de los principales aspirantes, ha advertido de que sería "desafortunado" para Colombia que una persona "imputada por la Justicia" se alce con la victoria el domingo, haciendo así alusión indirecta a Hernández y el 'caso Vitalogic', por el que se le imputa el delito de interés indebido en la celebración de contratos durante su mandato al frente de la Alcaldía de Bucaramanga.

"Eso ya tiene brotes de ilegalidad e ilegitimidad. Esto sería ya de por sí una crisis institucional. No es un escenario favorable, más allá de lo populista o no que pueda ser (el candidato), donde no voy a entrar", ha señalado, advirtiendo que sería "un muy mal escenario" la victoria de Hernández.

Además, ha criticado que el aspirante ultraderechista, a quien algunos expertos políticos colombianos comparan con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, haya propuesto aplicar un "estado de conmoción" para "restringir las libertades en un país donde ya están restringidas".

"Esto solo va a profundizar situaciones de violencia y criminalidad que ya sufren en zonas territoriales más apartadas mujeres, niños y niñas, donde hay una represión que no se soporta (...) La ciudadanía tiene una total desprotección si eso se consolida", ha lamentado.

Un logro judicial

Finalmente, la activista ha hecho alusión a uno de los casos que la organización a la que pertenece, Colectivo Mujeres al Derecho (COLEMAD), ha logrado vencer ante la Justicia colombiana. Así, Romero ha celebrado la sentencia favorable en un caso "paradigmático a nivel nacional" sobre la restitución de tierras a una mujer.

El organismo representa judicialmente a mujeres que han sido víctimas de desplazamientos forzados o violaciones de lesa humanidad, como puede ser el caso del despojo forzado de tierras ya sea por la vía armada o por vía legal, ejecutada en este caso por el propio Estado.

Romero ha detallado que la sentencia conocida el martes de esta semana supone "un logro de justicia de género" para la mujer que se ha beneficiado en concreto, pero también es una resolución que podrá tomarse como "referente a nivel nacional".