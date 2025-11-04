La activista Uge Sangil, el cantante Rodrigo Cuevas y Plena Inclusión, Premios Plumas 2025 de la FELGTBI+

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) concederá sus Premios Plumas 2025 a la activista Uge Sangil, al cantante Rodrigo Cuevas, a la organización Plena Inclusión, al humorista Pitu Aparicio y a la artista Estrella Xtravaganza. La entrega de estos galardones tiene lugar desde 2007 y reconocen a las personas, iniciativas o instituciones que más han contribuido a la visibilidad y defensa de los derechos LGTBI+. La ceremonia de entrega de los premios de este año tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en el teatro Eslava de Madrid.

Así, en primer lugar la FELGTBI+ reconocerá la labor de la activista Uge Sangil, "por sus décadas de activismo desde la educación" y "por su papel determinante en la aprobación de la Ley LGTBI+ estatal, durante su presidencia en la Federación Estatal LGTBI+".

Igualmente, será premiado el cantante y compositor Rodrigo Cuevas, "por dar visibilidad a la disidencia 'queer' a través del arte y la diversidad musical", así como por "aunar las culturas rural y 'queer' de una forma rompedora y luchar contra el sexilio al llegar a la población LGTBI+ en su propia lengua minorizada, el asturianu".

Mientras, a la tallerista y humorista Pitu Aparicio, se le reconocerá "su labor en la promoción de la educación sexual, la igualdad de género y los derechos LGTBI+ a través de formaciones y el humor". En este sentido, la FELGTBI+ también premiará su uso de las redes sociales "para crear espacios seguros para las adolescencias 'queer'".

Asimismo, galardonará a la artista multidisciplinar Estrella Xtravaganza, "por su activismo desde el drag y su reivindicación de la diversidad corporal". Además, la Federación destaca "su lucha incansable por los derechos LGTBI+ a través del humor y la actuación".

Por último, premiará a la organización Plena Inclusión, "por su trayectoria de más de 60 años creando apoyos y oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar proyectos de vida en plenitud".

MENCIÓN PARA EL MOVIMIENTO 'REGULARIZACIÓN YA'

Por otro lado, distinguirá con una mención a las organizaciones 'Regularización Ya' y Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), "por su labor incansable en favor de la igualdad y los derechos humanos".

En concreto, al movimiento 'Regularización Ya' le reconocerá la "su lucha por la regularización de las personas migrantes y por ser una línea de defensa contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado para las víctimas del sexilio, las guerras y la pobreza".

"También, por demostrar cada día que la dignidad es intrínseca al ser humano e implica unos derechos fundamentales", apunta la FELGTBI+.

Finalmente, a la Associació Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), "por cumplir 25 años luchando por la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y promoviendo la igualdad, la diversidad y el respeto a través del acompañamiento, la educación y la cultura en Barcelona".