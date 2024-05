La actriz daisy ridley dice que su regreso a 'star wars' es "emocionante y estresante"

LONDRES, 29 mayo (Reuters) - La actriz Daisy Ridley dice que retomar su papel de Rey, la heroína Jedi, se siente "emocionante y estresante" en su regreso a la franquicia de "Star Wars" para una nueva película. Walt Disney Co, que compró la productora de Star Wars Lucasfilm en 2012 y estrenó tres películas protagonizadas por Ridley de 2015 a 2019, así como diferentes series de televisión, anunció el año pasado nuevos planes para la franquicia. Dijo que la nueva película de Ridley se centraría en la reconstrucción de la Nueva Orden Jedi. "Estoy muy emocionada, se siente como una nueva aventura", dijo Ridley a Reuters en el estreno en Londres de otra película de Disney, "Young Woman and the Sea", el miércoles.

"Es un mundo con el que estoy familiarizada, al que vuelvo, pero también se siente como un nuevo comienzo. Así que me siento emocionada y nerviosa y estoy entusiasmada".

En una entrevista con The Hollywood Reporter publicada el martes, Ridley dijo que aún no había leído el guión de la película de "Star Wars". "No he leído palabras reales en papel real, pero (un guión) llegará pronto", dijo a la publicación. En "Young Woman and the Sea", Ridley interpreta a la nadadora estadounidense Gertrude "Trudy" Ederle, una medallista de oro olímpica que se convirtió en la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha.

En 1926, Ederle partió del norte de Francia hacia la costa meridional inglesa, realizando la travesía en 14 horas y 31 minutos y batiendo el récord mundial masculino en una hora y 59 minutos.

A pesar de un gran desfile de celebración en Nueva York a su regreso, el nombre y los logros de Ederle, quien falleció en 2033, no son tan conocidos por el público en general como los de otras figuras del deporte. "Interpretar a alguien decidido y resistente... que siente verdadera alegría por lo que hace es maravilloso", declaró Ridley, añadiendo que se había sometido a un programa de entrenamiento de natación "bastante agotador" para el papel. (Reportaje de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters