La actriz de Loco por ti, Cynthia Harris, muere a los 87 años

Cynthia Harris, conocida por el drama criminal 'La ley de Los Ángeles' y la sitcom 'Loco por ti', ha muerto a los 87 años de edad. Reconocida especialmente por su labor profesional en el teatro, muy aplaudida fue su interpretación como Wallis Simpson en la miniserie 'Eduardo y la señora Simpson', producida en 1978, por la que optó al BAFTA.

La actriz falleció el pasado 3 de octubre, según reveló su familia en una esquela publicada en el diario The New York Times. "La muerte de Cynthia es una gran pérdida para el arte dramático y para todos nosotros", lamentaron sus allegados en el obituario. Harris debutó en Broadway en 1963, convirtiéndose en una de las figuras imprescindibles de la escena neoyorkina.

Además de estar involucrada plenamente en las artes escénicas de la Gran Manzana, llegó a ser directora artística del Actors Company Theatre (TACT), participó en varias causas filantrópicas.

No obstante, su papel más conocido entre el público fue en televisión, al interpretar a Sylvia Buchman, la madre de Paul Reiser en la icónica sitcom 'Loco por ti (Mad About You)', emitida por NBC entre 1992 y 1999. Harris estuvo presente también en el revival de 2019.

Por su papel de Wallis Simpson en 'Eduardo y la señora Simpson', Harris optó a los Premios de la Academia Británica de Televisión. Entre sus otros trabajos reconocidos están películas como 'Isadora', 'Tres hombres y un bebé' y 'Atrapa ese maniquí' y series como 'La ley de Los Ángeles', 'Rescue Me' o 'Ley y orden', entre otras.