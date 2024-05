La actriz francesa Judith Godrèche muestra en Cannes los rostros del #Metoo

La actriz francesa Judith Godrèche, la figura más destacada del movimiento #MeToo en su país, presentará el miércoles un cortometraje para denunciar la violencia sexual, en lo que será uno de los momentos más simbólicos del Festival de Cannes.

La obra es una forma de poner un rostro a las víctimas, frente a las "fantasías" que acompañan la liberación de la palabra sobre las agresiones sexuales, asegura la actriz que está preparando un largometraje.

Pregunta: ¿Cuál era la idea de su película, titulada "Moi aussi" ["Yo también"]?

Respuesta: "Hay esta idea de 'como tú, esto yo también lo he vivido', de un vínculo, de un eco. La idea era decir que tienen el derecho de venir, incluso si no quieren ser filmadas, pueden estar de espaldas, o borrosas. Estas personas parecen compartir un mismo sentimiento de vergüenza. ¿Cómo transformar la vergüenza? No en orgullo, nadie está orgullosa de haber sido agredida sexualmente. Pero compartir algo de lo que todas y todos podrían decir 'hicimos esto juntos y podemos estar orgullosos'".

P: ¿Por qué traer esta cinta a Cannes, un lugar muy simbólico, donde venía, antes de su caída en desgracia, el productor Harvey Weinstein, de quien también denunció sus artimañas?

R: "El cine tiene una función simbólica, casi divina. Ser la actriz principal de un filme que va a Cannes te da un estatus. Decir que las personas anónimas que están en la película serán los actores principales de una película en Cannes: es ese estatus el que me interesa. (...) También se trata de empezar una conversación. En el fondo, sólo puede existir si el filme es difundido en una gran sala".

P: ¿Puso condiciones para su paso en el certamen, sobre la forma en que el festival abordará la prevención de la violencia sexual?

R: "Esto me da risa, el número de fantasías que se proyectan sobre mí. Me paso el día oyendo que si estoy al tanto de esto, que si he hecho esto... ¡todo fantasía! No estoy al corriente de nada, me entero de historias de listas [de actores que estarían acusados de agresiones] del mismo modo que mi vecino. No conversé con [el delegado general del festival] Thierry Frémaux de otra cosa que no fuera la hora de la proyección".

P: ¿Cuál es ahora su visión sobre el movimiento #Metoo en los medios?

R: "Hay una toma de conciencia, pero pasa por un efecto de anunció demasiado teatralizado. No es muy espectacular ser víctima de abusos, no es divertido, no es muy teatral.

[Las víctimas] deben presentar una demanda o hablar con un abogado, pero a diferencia de lo que se piensa, yo no aconsejo a nadie hablar con la prensa. Cuando te pasa algo grave, ya lleva tanto tiempo conseguir formularlo consigo misma (...).

Hay angustias que son reales y la razón por la que las personas no consiguen hablar es porque tienen miedo de perder su trabajo. Así que esta especie de circo no lo encuentro muy productivo. Crea miedos en todos los sentidos, fantasías, odios, y desarrolla relaciones humanas que, en el fondo, no son muy constructivas.

He recogido testimonios que son en 90% historias de incesto. La realidad es esta: la sociedad, no sólo es cine".

P: ¿Cómo reaccionó a la anulación de una condena de Harvey Weinstein?

R: "Es muy violento. Por suerte, todavía está condenado en California. Pero sobre todo, me dije, ¿cómo es que tiene todavía dinero, cuando sabemos cuánto cuestan los abogados estadounidenses? No quiero ni imaginarme las sumas de dinero que otros nunca podrán gastarse para defenderse.

