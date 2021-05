La actriz rusa Yulia Peresild protagonizará el primer drama espacial

La actriz rusa Yulia Peresild, de 36 años, ha sido seleccionada para protagonizar la primera película que se filmará en la Estación Espacial Internacional (ISS), anunció Roscosmos.

En noviembre de 2020, la agencia espacial rusa y la cadena local Channel One lanzaron un concurso abierto para participar en el primer largometraje en el espacio conocido con el título provisional "Challenge" (Desafio). En marzo, la competencia preseleccionó a 20 finalistas, que fueron sometidos a una revisión médica.

"Como resultado de la selección médica y creativa, la Comisión Estatal recomendó nominar a Yulia Peresild y Klim Shipenko como el equipo principal y Alyona Mordovina y Alexey Dudin como el equipo de reserva. La filmación se llevará a cabo en la Estación Espacial Internacional", dijo la agencia en un comunicado.

La expedición está programada para lanzarse el 5 de octubre desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado en el sur de Kazajstán, cuando la nave espacial Soyuz MS-19 llevará a la tripulación a la ISS.

A partir del 1 de junio, todos los candidatos se someterán a un entrenamiento especial, que incluye "pruebas de centrifugado, pruebas de soporte de vibración ... vuelos en un avión de gravedad cero", así como entrenamiento en paracaídas. "Todo este [entrenamiento] será cubierto por Channel One", especificó la agencia.

Roscosmos también agregó que la piloto rusa Galina Kairova, de 26 años, quien también solicitó el papel en la película pero no fue seleccionada, "fue invitada a continuar el proceso de selección para el cuerpo de cosmonautas a nivel profesional".

La trama de la película girará en torno a una joven cirujana que vuela a la EEI, quien tendrá que realizar una operación a un cosmonauta enfermo cuya condición médica no le permite regresar a la Tierra, dijo una fuente a Sputniknews,com.

La película es parte de un proyecto educativo y científico masivo, que también tiene como objetivo filmar algunos documentales sobre especialistas en la fabricación de cohetes y otros vehículos espaciales, así como empresas de la industria espacial y de cohetes, según Roscosmos.

Yulia Peresild se graduó en el departamento de dirección de GITIS; actriz del Teatro de las Naciones posee el galardón de Artista de Honor de la Federación de Rusia. Su filmografía incluye las películas "The Edge", "Battle for Sebastopol", "Ugryum-River", "Zuleikha Opens Her Eyes" y otros, habiendo recibido dos premios Golden Eagle.

Europa Press