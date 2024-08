La actuación de Pan Zhanle es "humanamente imposible", dice entrenador australiano

El entrenador australiano y antiguo nadador Brett Hawke cuestionó la integridad de la actuación firmada el miércoles en la piscina de La Défense Arena por el nadador chino Pan Zhanle, que pulverizó su propio récord del mundo de los 100 m libre para proclamarse campeón olímpico, afirmando que "no es humanamente posible".

"Estoy enojado después de esa carrera por varias razones", enunció el antiguo nadador en un video en su cuenta de Instagram.

"No es real, no puedes ganar a tal pelotón -Kyle Chalmers, David Popovici, Jack Alexy- de esa forma, con un cuerpo de ventaja. No es humanamente posible", declaró Hawke.

La de Pan fue una carrera antológica en la que el nadador chino mejoró su récord en 40 centésimas (46 segundos 40 centésimas).

"Amigos, de Rowdy Gaines y Alex Popov a Gary Hall Jr y Anthony Irvin, pasando por 'King' Kyle Chalmers, son los nadadores más rápidos de la historia", afirmó el técnico de 49 años.

"Les conozco personalmente, los he estudiado desde hace treinta años, he estudiado ese deporte, la velocidad, soy un experto en ello", prosigue Hawke, que cuenta con la nacionalidad estadounidense.

Kyle Chalmers, medalla de plata detrás de Pan en los Juegos Olímpicos de París, después de haber sido campeón olímpico en Rio-2016 y subcampeón en Tokio-2020, no comparte, sin embargo, esa opinión. "Tengo confianza en él, creo que ha hecho todo lo que podía para estar ahí y que merece esa medalla de oro", declaró el australiano.

"Hice todo lo posible para ganar esa carrera, y creo que todos hicieron lo mismo permaneciendo fieles a la integridad del deporte", agregó.

La pulverización de Pan de su propio récord del mundo reavivó las sospechas de dopaje hacia los nadadores chinos.

Aunque el 'pez volador', como es apodado Pan, no figura entre los 23 nadadores chinos que dieron positivo en 2021 por una sustancia prohibida, la trimetazidina, y que no fueron sancionados después de que la Agencia Antidopaje China concluyese una contaminación alimentaria producida en el hotel en el que se alojaban.

"El año pasado fui controlado 29 veces y nunca di positivo. Entre mayo y julio 21 veces y nunca di positivo. Hoy, dos controles, veremos el resultado", se defendió el chino de 19 años luego de su victoria.

