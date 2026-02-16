La adaptación televisiva de "La casa de los espíritus", de Isabel Allende, se estrena en Berlín

*

Allende dio libertad creativa para adaptar su primera novela

*

Se espera que se transmita en Amazon Prime Video este año

Por Hanna ‌Rantala

BERLÍN, 16 feb (Reuters) - La ‌novela ⁠de Isabel Allende "La casa de los espíritus", que abarca varias generaciones de mujeres, fue difícil de adecuar a la pantalla, dijeron los responsables de la próxima adaptación ​televisiva, pero ⁠trabajar con ⁠un reparto latinoamericano convirtió el reto en un placer.

"Ya era hora de que contáramos la ​historia nosotros mismos", dijo Fernanda Urrejola a Reuters en el Festival de Cine de Berlín, ‌donde se proyectaron los tres primeros episodios el lunes.

"Para ​nosotros, la novela, y diría que para ​toda Latinoamérica, es una obra muy importante. Habla mucho de nuestra identidad, de nuestra historia", añadió Urrejola. "Es como un sueño hecho realidad".

Urrejola, junto con Francisca Alegría y Andrés Wood, son el trío creativo detrás de la serie de ocho episodios en español que se estrenará en Amazon Prime Video en abril.

Wood recordó ​que sentían una gran responsabilidad por adaptar adecuadamente la novela, pero trabajar en el proyecto con un equipo y un reparto latinoamericanos ⁠en Chile también era un sueño.

Allende, que es productora ejecutiva, dio al equipo total libertad para adaptar su primera novela, ‌publicada en 1982, dijeron.

A sus 83 años, es una de las escritoras vivas más leídas en lengua española. Sus libros, que a menudo mezclan acontecimientos históricos con magia y fantasía, han sido traducidos a más de 40 idiomas.

Un intento anterior en 1993 de adaptar la novela al cine, con Meryl Streep y Glenn Close, fue un fracaso comercial.

A LA VANGUARDIA DE SU TIEMPO

La serie de televisión ‌se narra desde la perspectiva de la nieta Alba en la década de 1970, mientras descubre ⁠el pasado de su familia y la turbulenta historia de su país a través de ‌los diarios que su abuela escribió medio siglo antes.

Alba es interpretada por ⁠Rochi Hernández, que protagonizó la serie de televisión argentina "La caída", mientras ⁠que Clara es interpretada por tres actrices: Francesca Turco, Nicole Wallace y Dolores Fonzi.

Alegría señaló que Allende nunca mencionó explícitamente a Chile, una decisión que los creadores de la serie también mantuvieron, ya que consideran que la historia es un relato universal de la historia de la región.

Allende se adelantó ‌a su tiempo al explorar el ​trauma intergeneracional mucho antes de que fuera un concepto aceptado, añadió.

"Hablar de sanar el trauma generacional es algo enorme. Y comprender lo importante que es la memoria para no repetir la historia. Y eso es algo que necesitamos ahora", dijo Alegría.

(Reporte ‌de Hanna Rantala, redacción de Miranda Murray; edición en español de Javier López de Lérida)