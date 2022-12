La administración de La Roda celebra el 87.092: "Estamos contentísimos de repartir ilusión un año más"

"Contentísimos" y rodeados de amigos, familia y clientes es como están celebrando en 'El Salvador', la administración número 2 de la localidad albaceteña de La Roda, el último quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el 87.092, dotado con 60.000 euros la serie.

"Estamos muy contentos, hay mucha gente, el teléfono no para de sonar, estamos encantados de poder repartir ilusión un año más con este premio", ha celebrado Álvaro Escudero, uno de los responsables de la administración, a la que todavía no se ha acercado ningún premiado. "Han venido muchas personas a celebrar el premio con nosotros, pero desde luego que si hay algún afortunado no se ha pronunciado", ha bromeado.

Y aunque todavía desconocen el número de décimos vendidos, ya tienen la vista en el próximo sorteo de El Niño. "El repartir ahora un premio ayuda mucho de cara al Niño, llama mucho a que la gente venga y compre", asegura.

Tampoco es la primera vez que esta administración, ubicada en la calle Ramón y Cajal número 3, reparte suerte en Navidad. La última fue hace dos años, cuando tocó parte del tercer premio del sorteo del 6 de enero.

"También hemos dado muchos premios importantes, segundos, cuartos y quintos, siempre es igual de emocionante", ha concluido, destacando las buenas ventas de lotería registradas este año. "Esta campaña de Navidad ha ido muy bien, la gente tiene ilusión y eso se nota, las ventas han subido respecto a años anteriores".

Europa Press