La administración Trump amenaza a tres estados si no garantizan que los camioneros hablan inglés

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha amenazado a los estados de California, Washington y Nuevo México con dejarlos sin fondos federales si no garantizan el cumplimiento de una normativa que obligaría a todos los camioneros a tener un mínimo conocimiento de inglés para entender las señales y hablar con las fuerzas de seguridad.

"Los estados no eligen qué normas federales siguen", ha advertido el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado en el que da a los tres territorios, todos ellos gobernados por el Partido Demócrata, 30 días de plazo para cumplir la normativa. De lo contrario, se arriesgan a perder el dinero derivado del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas (MCSAP, por sus siglas en inglés).

California recibió en el año fiscal de 2023 US$46 millones (unos 39,5 millones de euros) a través de este programa, mientras que Washington obtuvo US$9,6 millones y Nuevo México otros US$6,7 millones, según los datos oficiales recogidos por la agencia Bloomberg.

Duffy ha aludido a un reciente accidente de tráfico en Florida con tres muertos para alertar de las repercusiones que supuestamente tiene el nivel de idiomas de los transportistas. En este sentido, ha justificado las medidas "agresivas" para "garantizar que todos los conductores estén cualificados para manejar un vehículo de 40 toneladas".