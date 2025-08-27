La administración Trump tomará el control de la Union Station de Washington

Por David Shepardson

NUEVA YORK, 27 ago (Reuters) - El Departamento de Transporte de Estados Unidos planea recuperar la gestión de la Union Station de Washington, uno de los mayores centros ferroviarios del país, la última medida del presidente Donald Trump para dar al gobierno federal un mayor papel en la gestión de lo que él retrata como una capital en mal estado.

"Creemos que podemos gestionar mejor la propiedad", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Vamos a hacer las inversiones necesarias para asegurarnos de que esta estación no esté sucia y no tengamos personas sin hogar en Union Station".

El plan para recuperar Union Station se conoce tras la decisión de Trump de este mes de desplegar cientos de tropas de la Guardia Nacional en Washington después de tomar el control del departamento de policía local pese a las objeciones de los líderes locales.

En marzo, la Casa Blanca obligó al presidente ejecutivo de la compañía ferroviaria de pasajeros Amtrak, Stephen Gardner, a dimitir siguiendo órdenes de Trump.

Duffy dijo que el plan para Union Station no es un "juego de poder", sino que busca atraer a nuevos inquilinos e ingresos para reformar la estación, y añadió que se espera para septiembre una acción formal que confirme la retoma del control de su departamento sobre Union Station.

La majestuosa estación de estilo Beaux-Arts, inaugurada en 1907, es propiedad del gobierno federal pero estaba gestionada por una corporación sin ánimo de lucro que trabaja con Amtrak.

La estación tiene pendientes gastos por valor de miles de millones de dólares en mantenimiento, vías, aparcamientos y otras necesidades que llevan mucho tiempo retrasados. También se enfrenta a problemas de delincuencia y personas sin hogar, incluido un asesinato en febrero en un aparcamiento.

Desde mediados de agosto, tropas de la Guardia Nacional vigilan varios lugares de Washington, entre ellos Union Station, y el vicepresidente JD Vance visitó a los soldados en la estación la semana pasada.

(Editado en español por Carlos Serrano)