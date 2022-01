La adorable reacción de un niño somnoliento al ser molestado por sus padres

MADRID, 24 Ene. (EDIZIONES)

Kayleigh Manning, de 26 años, de Derbyshire (Reino Unido), grabó a su hijo haciendo todo lo posible por mantenerse despierto en el coche. La familia, compuesta por tres miembros, iba a pasar el fin de semana en el coche y llevaba levantada desde las seis de la mañana, por lo que Grayson, de dos años de edad, necesitaba una siesta desde hacía tiempo.

Grayson respondía a todas las preguntas de sus padres con un "no" malhumorado. "Mi hijo suele ser muy hablador pero en ese momento no estaba con ánimos de responder", confesó Kayleigh. El adorable vídeo muestra al pequeño Grayson haciendo todo lo posible por no quedarse dormido, mientras responde las molestas preguntas de sus padres.