La advertencia de Jack Dorsey sobre la IA aviva el debate sobre el empleo y las ganancias

Por Utkarsh Shetti, Manya Saini y Romolo Tosiani

27 feb (Reuters) - Jack Dorsey no es el primer presidente ejecutivo en decir que la inteligencia artificial (IA) transformará el trabajo. Sin embargo, puede que sea uno de los primeros en actuar como si ya lo ha hecho, y en decirlo abiertamente.

"Las herramientas de inteligencia han cambiado lo que significa crear y dirigir una empresa. Ya lo estamos viendo internamente. Un equipo significativamente más pequeño que usa estas herramientas puede hacer más y hacerlo mejor", dijo el jueves el presidente ejecutivo y cofundador de Block, en un comunicado.

"No creo que seamos los primeros en darnos cuenta de esto. Creo que la mayoría de las empresas llegan tarde", añadió al presentar sus planes de recortar más de 4.000 puestos de trabajo, casi la mitad de la plantilla, como parte de una reestructuración para integrar la IA en todas las operaciones de la empresa de tecnología financiera.

Las acciones de Block subían considerablemente el viernes, lo que pone de relieve cómo los mercados premian cada vez más a las empresas que presentan la IA no como un experimento, sino como un motor de cambio estructural.

Dorsey también lanzó una advertencia contundente a sus pares: la mayoría de las empresas están rezagadas en materia de IA y llegarán a la misma conclusión en el plazo de un año.

"Prefiero llegar allí de forma honesta y en nuestros propios términos que verme obligado a hacerlo de forma reactiva".

Hasta ahora, la mayoría de los ejecutivos se han resistido a ese tipo de conclusiones radicales, pese a que sus empresas invierten miles de millones en esta tecnología.

Es probable que estos comentarios aviven el creciente debate entre ejecutivos, economistas, inversores y políticos: ¿La IA es principalmente una herramienta que ayuda a los trabajadores a hacer más, o una que permite a las empresas hacer lo mismo con mucha menos gente?.

Los despidos relacionados con la IA han aumentado en todo el mundo.

Según un recuento de Reuters, desde noviembre, empresas como Amazon, Pinterest y la australiana Wisetech han anunciado más de 61.000 recortes de empleo relacionados con la IA.

Pero Block es una de las empresas más destacadas que cita explícitamente la IA como el principal motivo de sus recortes, en lugar de una mejora secundaria de la eficiencia.

Algunos inversores sostienen que los recortes relacionados con la automatización están corrigiendo en parte años de exceso de contratación.

"La IA es el nuevo chivo expiatorio", dijo el viernes Brian Jacobsen, estratega económico jefe de Annex Wealth Management.

Aun así, los mercados están cada vez más inquietos por el potencial de la IA para alterar los puestos de trabajo y las ganancias en un contexto económico mundial incierto.

Un informe ampliamente difundido esta semana de Citrini Research esbozaba un escenario para 2028 en el que el desempleo aumentaría al 10,2%, impulsado por el rápido desplazamiento de los trabajadores en puestos de software, logística y reparto.

LAS EMPRESAS SE HAN MOSTRADO MÁS CAUTELOSAS

Hay indicios de que las compañías están empezando a ver el rendimiento de su inversión.

Analistas de Morgan Stanley afirmaron esta semana que ha habido un aumento constante en el número de empresas que informan de beneficios cuantificables derivados de la adopción de la IA, según un análisis de más de 10.000 conferencias sobre resultados y transcripciones de conferencias del cuarto trimestre.

Alrededor del 21% de las firmas del S&P 500 mencionaron al menos un beneficio cuantificable, frente al 15% del tercer trimestre y el 10% del último trimestre de 2024. Estiman que un mayor uso de la IA aumentará los márgenes de beneficio de las empresas en 40 puntos básicos este año.

Pero hasta ahora, la mayoría de los ejecutivos y políticos se han mostrado más cautelosos que Dorsey al hablar de la IA y el empleo.

"Lo que estamos viendo por el momento es que está aumentando la productividad", dijo el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante una comisión del Parlamento Europeo.

"Pero aún no vemos consecuencias en términos de mercado laboral y de las oleadas de despidos que se temen, y ustedes saben que estaremos muy atentos en el futuro".

En el Foro Económico Mundial del mes pasado, el presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo que desaparecerían puestos de trabajo, pero que surgirían otros nuevos.

El viernes, los economistas globales del Bank of America Claudio Irigoyen y Antonio Gabriel afirmaron que, en última instancia, la IA podría afectar a una cuarta parte de todos los puestos de trabajo.

Según ellos, el impacto de la IA será perjudicial para las empresas que no sobrevivan y para los trabajadores que pierdan su empleo, pero la economía saldrá ganando porque se crearán nuevos puestos de trabajo y oportunidades de negocio que antes eran prohibitivas.

Michael Ashley Schulman, socio y director de inversiones de Running Point Capital Advisors, advirtió de las consecuencias no deseadas de medidas drásticas como las de Block.

"La estrategia de Dorsey sugiere que menos es más y que el capital humano ha perdido su ventaja competitiva", sostuvo.

"La pregunta es si la empresa está volviendo a sus inicios como una startup más pequeña y ágil o si podría perder la creatividad y la intuición humana que construyeron sus productos más emblemáticos en primer lugar".

(Reporte de Utkarsh Shetti y Manya Saini en Bangalore, Romolo Tosiani y Philippe Leroy Beaulieu en Gdansk y Francesco Canepa en Fráncfort; redacción de Josephine Mason; edición en español de Javier López de Lérida)