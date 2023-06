La AEB y CECA animan al Gobierno a "situar a la banca en el centro" de la presidencia española de la UE

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha animado este miércoles al Gobierno español a aprovechar la presidencia de la Unión Europea para "situar a la banca en el centro de la estrategia europea".

Kindelán ha pedido, durante una conferencia de la Cátedra de la Fundación 'La Caixa' en la que también ha intervenido José María Méndez, director general de Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y Cecabank, que el Ejecutivo español trabaje en el desarrollo de la unión de mercados de capitales y, también, que aborde la "complejidad" regulatoria en el sector para mejorar su competitividad.

"Seguramente no es el momento de pedir menos regulación, pero sí es el momento de pedir una simplificación de la regulación", ha ejemplificado.

La líder de la patronal bancaria ha reclamado completar la unión bancaria, lo que "pasa por un Fondo de Garantía de Depósitos" para evitar que en una potencial crisis económica los bancos "se vuelvan nacionales" y se genere una "fragmentación" que "no nos va a permitir hacer frente a los enormes retos que tenemos en Europa", en alusión a la transición ecológica.

En este sentido, Méndez ha considerado que se debe seguir "aspirando" a que durante la presidencia española del consejo de la UE se avance en este proyecto de unión bancaria porque redundará en beneficio del proyecto de construcción europea. Este proceso, alerta Méndez, podría interrumpirse con la presidencia europea que asumirá Hungría en el segundo semestre de 2024.

Precisamente, para el responsable de CECA, la unión bancaria es el elemento más relevante para la Unión Europea después de la puesta en marcha de la moneda común. "Es muy interesante, aunque está complicado", ha reflexionado.

Después, Kindelán ha abanderado crear un terreno de juego equilibrado en el que los bancos no se vean perjudicados en su capacidad de usar datos financieros y no financieros frente a "los grandes tenedores de datos que son jugadores, muchas veces, no bancarios". Kindelán cree que la banca tiene que "jugar en ese espacio", pues también son empresas tecnológicas.

"Esto no podía ser el salvaje oeste. [...] Necesitábamos un marco regulatorio. Tenemos MiCA ya", en referencia a la legislación comunitaria para regular los criptoactivos.

De su lado, Méndez también ha apelado a la necesidad de un marco regulatorio, y ha señalado que, desde la entidad que encabeza en al CECA, le "gusta" el reglamento, aunque quedan por resolver muchas incógnitas y el modelo de negocio "no está del todo claro".

Por otra parte, Kindelán ha considerado "una buena idea" contemplar la implementación del euro digital ante el retroceso del efectivo en algunos países, pero "hay que hacerlo bien" y analizar su impacto en el sector financiero y la estabilidad del mismo. Igualmente, ha afirmado que "no hay que tener mucha prisa", pues los ciudadanos "no nos están pidiendo el euro digital".

Impuesto a la banca y estado del sector

Kindelán ha advertido de que el impuesto a la banca aprobado por el Ejecutivo del presidente Sánchez tiene "impactos contraproducentes en la economía", pues supone recaudar "3.000 millones en dos años, que son 3.000 millones menos de capital que podrían destinarse al crédito".

En la misma línea se ha pronunciado Méndez, quien ha lamentado que este tipo de impuestos suponen "una restricción" y ve más adecuada su armonización. "Estos impuestos tan singulares, la verdad es que van en la dirección contraria", ha criticado.

Pese a esto, aunque ha recalcado que desde el sector están "encantados" de contribuir, el responsable de CECA ha recordado que el sistema financiero ya está sometido a "una gran presión fiscal", con impuestos como el de las hipotecas, que no se paga en ningún país de la Unión Europea.

Además, Kindelán ha rechazado que los bancos están percibiendo "beneficios caídos del cielo" tras la subida de tipos de interés, sino que es "una recuperación de la rentabilidad por una normalización de los tipos" tras una década con tasas en negativo.

De hecho, ha señalado que los bancos españoles están en "una buena situación", ya que cuentan con "balances saneados" y "unos excelentes ratios de solvencia, liquidez y mora" en un momento en el que el sector está recuperando rentabilidad.

"La rentabilidad es la primera línea de defensa. Sin rentabilidad no hay solvencia, no hay modelos de negocio sostenibles en el medio plazo", ha ilustrado.

Respecto del Código de Buenas Prácticas Hipotecario, Kindelán ha destacado que el acuerdo alcanzado en noviembre de 2022 fue "preventivo", pues entonces la morosidad "estaba en mínimos" y "todavía más hoy". No obstante, ha descartado introducir cambios en el mismo ya que solo "generarían incertidumbre y no sería una señal de estabilidad".

España rural

Asimismo, la presidenta de la AEB ha calificado de "público-privada" la cooperación con el Gobierno para dar respuesta a problemáticas como el envejecimiento de la población en la España vaciada.

Kindelán ha sostenido que se ha mejorado la presencia del sector bancario en la España rural, se han adaptado los cajeros automáticos y se han ampliado los horarios de caja. "Hoy seis millones y medio de mayores se han beneficio de estos horarios extendidos", ha subrayado.

Sin embargo, Méndez ha manifestado que la falta de cajeros no es un problema concreto sino que, a su juicio, se trata de un fenómeno "más complejo" que no tiene que ver estrictamente con los servicios financieros, sino que es muchísimo más estructural.

"Es un fenómeno estructural más profundo que nosotros queremos contribuir a solucionar, pero que tampoco vamos a poder resolver. Pese a ello, hay que destacar que España tiene la segunda red más densa de oficinas de Europa", ha señalado.

Por otro lado, Kindelán se ha mostrado a favor de la digitalización del sector, ya que "permite hacer cosas con mucha más comodidad" y "autonomía", pero que debe ser inclusiva, algo que, ha opinado, ya se está llevando a cabo.

Europa Press