La AECC demanda que la investigación en cáncer sea una prioridad política y económica

SALAMANCA, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón Reyes, ha explicado este lunes en Salamanca, dentro de la presentación de la iniciativa internacional World Cancer Research Day 2025, que la investigación tiene que ser una prioridad política y económica a nivel mundial porque "sin financiación no habrá avances que transformen vidas".

También ha puesto en primer lugar la voz del paciente, que tiene que cobrar importancia en todo el proceso de investigación. Por este motivo, ha subrayado que "la sinergia entre investigadores y pacientes mejora la relevancia y accesibilidad de la investigación y contribuye a definir prioridades, ampliar el acceso a ensayos clínicos, abordar desigualdades y garantizar resultados con impacto en la supervivencia".

El WCRD es un movimiento internacional liderado por la Asociación Española Contra el Cáncer que, desde hace nueve años, quiere concienciar sobre la importancia de la investigación oncológica y fomentar la colaboración global para prevenir, diagnosticar, tratar y aumentar la supervivencia del cáncer.

Por su parte, el presidente de la Asociación en Salamanca, Ángel Losada, ha destacado la importancia de que la capital charra reciba a figuras relevantes en investigación en cáncer a nivel internacional y que sea el epicentro mundial de la investigación en cáncer acogiendo el WCRD 2025, después de Nueva York, Londres o Milán.

Actualmente en Salamanca se apoya a la investigación a través de 21 ayudas adjudicadas en la provincia con una aportación total de cerca de ocho millones.

Durante la presentación, realizada en el convento de San Esteban, el director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC - Universidad de Salamanca), Xosé Bustelo, que celebra su 25 aniversario, ha puesto en valor el apoyo que recibe el Centro de la Asociación.

El Centro de Investigación ha conseguido recientemente la Acreditación Centros de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, para seguir impulsando la excelencia de los centros de investigación en cáncer, así como fortalecer su gestión institucional.

En la rueda de prensa ante los medios ha estado presente también la investigadora principal del Grupo de Epitranscriptómica y Cáncer y científica Titular del CSIC del Centro de Investigación del Cáncer (USAL - CSIC) y beneficiaria de una Ayuda Ideas Semilla AECC 2024, Sandra Blanco.

En esta ocasión, el World Cancer Research Day ha puesto el foco en la participación de los pacientes en la investigación oncológica.

Además, la Reina Letizia, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y su Fundación Científica, presidirá el evento después de una visita al Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL) de Salamanca, que celebra su 25 aniversario.

Después, se darán cita investigadores, instituciones y pacientes en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca.