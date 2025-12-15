La Aemet activa el aviso rojo en Tarragona por lluvias que podrían alcanzar 180 l/m2 en 12 horas

TARRAGONA, 15 de diciembre de 2025 (Europa Press).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en la provincia de Tarragona porque los acumulados de lluvia "podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas", ha informado en un comunicado este lunes.

Como consecuencia de este pronóstico, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene la vigilancia y advierte de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos.

También ha activado avisos por lluvias intensas que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en 1 hora en Castellón, Gúdar - Maestrazgo (Teruel) y el Pirineo de Huesca.