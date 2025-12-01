La aerolínea española Iberia amplía la suspensión de vuelos a Venezuela hasta finales de diciembre

MADRID, 1 dic (Reuters) -

La aerolínea española Iberia prorrogó el lunes la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre, basándose en una recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española (AESA), mientras las tensiones entre Caracas y Washington siguen agitando la aviación comercial.

La decisión se conoce días después de que Venezuela prohibiera la operación de seis importantes aerolíneas internacionales que habían interrumpido sus servicios tras una advertencia de la aviación estadounidense sobre una "situación potencialmente peligrosa" en el espacio aéreo venezolano.

Caracas acusó a las aerolíneas de sumarse a "acciones de terrorismo de Estado" promovidas por Estados Unidos. Iberia, propiedad de International Consolidated Airlines Group (IAG), dijo en un comunicado que los pasajeros afectados podían cambiar sus billetes, volver a reservar a un destino cercano o solicitar un reembolso, y añadió que tenía intención de reanudar los vuelos "tan pronto como se restablezcan todas las garantías de seguridad".

La aerolínea es una de las varias compañías internacionales que habían manifestado su disposición a regresar a Caracas una vez se estabilizaran las condiciones, pero la actividad militar en el Caribe ha mantenido suspendidos la mayoría de los servicios. (Información de Jesús Calero; información adicional de Corina Pons; edición de Kirsten Donovan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)