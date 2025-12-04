La aerolínea estatal de Colombia suspende sus vuelos a Venezuela

La aerolínea estatal colombiana Satena anunció este jueves la suspensión de vuelos a Venezuela debido a "interferencias" en los sistemas de navegación, en medio de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y sus amenazas de una ofensiva terrestre.

Tras el inicio de sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las aerolíneas internacionales debían considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano.

Una decena de compañías han cancelado viajes y dejado al país, especialmente a Caracas, prácticamente aislado.

La medida se debe a "reportes de interferencias (...) en los sistemas de navegación satelital" que suponen "un riesgo operacional", señaló la compañía en un comunicado.

Satena volaba dos veces por semana a la ciudad de Valencia, la tercera más grande de Venezuela, ubicada a dos horas de Caracas.

También las panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron sus vuelos por dos días y se sumaron a las cancelaciones temporales de las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines.

El anuncio de la empresa estatal choca con la postura del presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, que sostiene que no hay peligro en volar a Venezuela.

El mandatario asegura que Trump, con quien mantiene crecientes tensiones diplomáticas, no tiene "derecho" de vetar los vuelos.

La ofensiva del mandatario estadounidense contra el narcotráfico en la región, sin presentar pruebas de que las embarcaciones transportaran droga, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas. La familia de un pescador colombiano muerto en un bombardeo denunció a su gobierno ante la CIDH.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asegura que el objetivo real de los ataques es derrocarlo.

