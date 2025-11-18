La aerolínea Flydubai anuncia un pedido de 150 aviones a Airbus

La aerolínea de bajo costo flydubai anunció este martes un pedido de 150 aviones Airbus A321neo, una cantidad mayor a toda su flota actual, durante el segundo día de la feria aeronáutica de Dubái.

Ambas partes firmaron un acuerdo de principio para la compra por valor de US$24.000 millones, con opciones sobre otras 100 aeronaves, precisó esa compañía hermana del gigante Emirates en un comunicado.

Las entregas deberían comenzar en 2031, según la misma fuente.

Este primer pedido de la compañía emiratí al fabricante europeo "es un paso importante en la expansión y diversificación de nuestra flota", destacó su presidente, el jeque Ahmed ben Saeed Al Maktum, en una conferencia de prensa.

La aerolínea del rico emirato del Golfo opera actualmente 95 aviones Boeing 737.

Por su parte, la compañía Etihad, con sede en el vecino emirato de Abu Dabi, anunció un pedido de 16 aviones también a Airbus: seis A330-900, siete A350-1000 y tres A350F.

El lunes, Emirates también cerró un acuerdo por 65 aeronaves Boeing 777X, por un valor de US$38.000 millones.

El salón aeronáutico de Dubái, que se celebra cada dos años, es el más grande de Oriente Medio.

