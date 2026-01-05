LA NACION

La aerolínea holandesa KLM cancela 124 vuelos por la nieve

ÁMSTERDAM, 4 ene (Reuters) - KLM anunció ⁠que ⁠las condiciones meteorológicas invernales le obligaron a ⁠cancelar 124 ‌vuelos ​programados para el lunes ​con origen o ‌destino en ‌el aeropuerto de ​Schiphol, en Ámsterdam. La filial neerlandesa de Air France-KLM ya ha cancelado cientos de vuelos desde el ⁠viernes, debido a las perturbaciones ​causadas por el frío en Schiphol.

El aeropuerto advirtió a los pasajeros que esperen retrasos y ⁠cancelaciones mientras el personal trabaja ​para descongelar los aviones.

Según las previsiones, se ‍esperan hasta 5 centímetros de nieve fresca en algunas partes de los Países Bajos ​en los próximos días.

(Reporte de Charlotte Van Campenhout; editado en ‍español por Carlos Serrano)

