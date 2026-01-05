La aerolínea holandesa KLM cancela 124 vuelos por la nieve
ÁMSTERDAM, 4 ene (Reuters) - KLM anunció que las condiciones meteorológicas invernales le obligaron a cancelar 124 vuelos programados para el lunes con origen o destino en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam. La filial neerlandesa de Air France-KLM ya ha cancelado cientos de vuelos desde el viernes, debido a las perturbaciones causadas por el frío en Schiphol.
El aeropuerto advirtió a los pasajeros que esperen retrasos y cancelaciones mientras el personal trabaja para descongelar los aviones.
Según las previsiones, se esperan hasta 5 centímetros de nieve fresca en algunas partes de los Países Bajos en los próximos días.
(Reporte de Charlotte Van Campenhout; editado en español por Carlos Serrano)