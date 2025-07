La aerolínea rusa Aeroflot cancela sus vuelos tras un ciberataque de un grupo ucraniano

Por Dmitry Antonov y Filipp Lebedev

28 jul (Reuters) -

La aerolínea de bandera rusa Aeroflot se vio obligada a cancelar decenas de vuelos el lunes tras un ciberataque que reivindicó un misterioso grupo de piratas informáticos proucraniano, y que un parlamentario calificó de llamada de atención para Moscú.

El Kremlin dijo que la situación era preocupante, y la fiscalía confirmó que la perturbación se debía a un ataque informático y abrió una investigación penal. El parlamentario Anton Gorelkin afirmó que Rusia estaba sufriendo un ataque digital.

"No debemos olvidar que la guerra contra nuestro país se libra en todos los frentes, incluido el digital. Y no descarto que los 'hacktivistas' que reivindicaron el incidente estén al servicio de Estados no amigos", dijo Gorelkin en un comunicado.

Aeroflot no dijo cuánto tiempo tardaría en resolver los problemas, pero los paneles de salidas del aeropuerto moscovita de Sheremetievo se tiñeron de rojo al cancelarse los vuelos, en una época en la que muchos rusos se toman sus vacaciones.

Un comunicado, supuestamente de un grupo de piratas informáticos llamado Silent Crow, dijo que había llevado a cabo la operación junto con un grupo bielorruso llamado Cyberpartisans BY, y lo relacionó con la guerra en Ucrania.

"¡Gloria a Ucrania! ¡Viva Bielorrusia!", decía el comunicado, cuya autenticidad Reuters no pudo verificar inmediatamente.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania.

Silent Crow ya había reivindicado ataques este año contra una base de datos inmobiliaria rusa, una empresa estatal de telecomunicaciones, una gran compañía de seguros, el departamento de informática del gobierno de Moscú y la oficina rusa del fabricante de automóviles surcoreano KIA. Algunos de ellos dieron lugar a importantes filtraciones de datos.

"La información que estamos leyendo de dominio público es bastante alarmante. La amenaza de los 'hackers' sigue siendo una amenaza para todas las grandes empresas que prestan servicios a la población", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Aeroflot, el Ministerio de Transportes y el regulador de la aviación no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre el pirateo.

La aerolínea dijo que había cancelado más de 40 vuelos —la mayoría dentro de Rusia, pero también rutas a la capital bielorrusa, Minsk, y a la capital armenia, Ereván— tras informar de un fallo en sus sistemas de información.

Al menos otros 10 vuelos sufrieron retrasos. "Los especialistas trabajan actualmente para minimizar el impacto en el horario de vuelos y restablecer las operaciones normales del servicio", dijo. El comunicado, en nombre de Silent Crow, afirmaba que el ciberataque era el resultado de una operación de un año de duración que había penetrado profundamente en la red de Aeroflot, destruido 7000 servidores y obtenido el control de los ordenadores personales de los empleados, incluidos los altos directivos. El grupo publicó capturas de pantalla de directorios de archivos supuestamente procedentes de la red de Aeroflot y amenazó con empezar en breve a divulgar "los datos personales de todos los rusos que hayan volado alguna vez con Aeroflot". Desde que Rusia inició la guerra en Ucrania en febrero de 2022, los viajeros rusos se han acostumbrado a las interrupciones de los vuelos. Sin embargo, esos retrasos han sido causados normalmente por cierres temporales de aeropuertos tras ataques de drones. Aeroflot, que a pesar de las sanciones impuestas a Rusia por su guerra en Ucrania, que han limitado drásticamente los viajes y las rutas, se mantiene entre las 20 primeras aerolíneas del mundo por número de pasajeros. (Información adicional de Lidia Kelly, Marina Bobrova, Gleb Stolyarov, Andrew Osborn; redacción de Mark Trevelyan y Andre Osborn; edición de Ros Russell y Sharon Singleton; edición en español de Jorge Ollero Castela)