La aerolínea Wingo reanuda vuelos Bogotá-Caracas

La aerolínea Wingo, filial colombiana de la panameña Copa, anunció este viernes que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas, suspendidos en diciembre por seguridad tras el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Un día después de que Copa anunciara que reanudará sus operaciones en Venezuela, su filial de bajo coste anunció que retomará los vuelos a partir del 16 de enero.

La decisión es "resultado del monitoreo continuo operacional" con "los más altos estándares de seguridad" como "prioridad", dijo la empresa en un comunicado en X.

Wingo suspendió los viajes entre las capitales de Colombia y Venezuela el 5 de diciembre, en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish Airlines también suspendieron sus vuelos temporalmente.

Después de los bombardeos de Washington sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el regulador estadounidense de aviación (FAA) levantó la prohibición a las compañías aéreas comerciales para sobrevolar el Caribe.

Wingo tendrá un vuelo diario entre Bogotá y Caracas.