La AESAN advierte de la presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado de licores Destileria Das Ideas

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido este viernes a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche de la presencia de derivados lácteos no incluidos en el etiquetado de bebidas espirituosas de la marca Destileria Das Ideas, según una alerta notificada por las autoridades sanitarias de Galicia. Los productos afectados son todos los lotes que no lleven la leyenda 'contiene derivados lácteos', o que esta sea ilegible o esté incompleta, de las botellas de 70 cl. 'Crema de Café', 'Crema de Arroz con Leche', 'Crema de Chocolate y Cereza', 'Crema de Licor', 'Crema de Piruleta', 'Crema de Limón', 'Crema de Frutos del Bosque', 'Crema de Fresa Nube', 'Crema de Melocotón y Maracuyá', de la marca Destileria Das Ideas.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid, Navarra, Asturias, Cataluña, Castilla y León y Galicia, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los derivados lácteos que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, su consumo no comporta "ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.