La AESAN advierte de la presencia de soja no incluida en el etiquetado de pastillas de caldo de la marca Bao Long

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este jueves de la presencia de soja no incluida en el etiquetado de pastillas de caldo de sopa 'Pho Gà' y 'Hu tieu Nam Vang', de la marca Bao Long, cuya notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Suiza a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF, por sus siglas en inglés). En concreto, los productos afectados son todos los lotes en los que no figura la soja de las pastillas de caldo de sopa 'Hu tieu Nam Vang' y 'Pho Gà', de la marca Bao Long. Estos se presentan en un formato de 12 paquetes de 75 gramos cada uno. Esta información resulta del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Según la información disponible, la distribución inicial en España ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. El organismo dependiente del Ministerio de Consumo, como medida de precaución, ha recomendado a las personas con alergia a la soja, que pudieran tener los productos anteriormente mencionados en sus hogares, que se abstengan de consumirlos. Para el resto de la población, el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo. La alerta ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.