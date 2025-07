La AESAN advierte de la presencia de soja no incluida en el etiquetado de salsas de la marca Mang Tomas

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este martes de la presencia de soja no incluida en el etiquetado de salsas de la marca Mang Tomas, según una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Suiza a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF, por sus siglas en inglés). El producto afectado por esta alerta es 'All Purpose Sauce Regular', salsa todos los usos normal, de la marca Mang Tomas. En concreto, todos los lotes con fechas de consumo preferente que no incluyan soja en la etiqueta, con un peso por unidad de 330 y 550 gramos, conservados a temperatura ambiente. Según la información disponible, la distribución se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y País Vasco, aunque no se descarta que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas. Como medida de precaución, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha pedido a las personas con alergia a la soja que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de este producto no comporta ningún riesgo. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

LA NACION alimentos

Soja

Soja España