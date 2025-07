La AESAN advierte sobre la presencia de huevo y leche no incluidos en el etiquetado de pasteles procedentes de China

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este miércoles sobre la presencia de huevo y leche no incluidos en el etiquetado de pasteles procedentes de China de la marca MACIMIMI, por lo que ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a estos componentes abstenerse de consumirlos, en caso de haber adquirido los productos anteriormente. El organismo ha tenido conocimiento de esta alerta a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Entre los productos implicados se encuentra el pastel a base de trigo (sabor a yema salada), con aspecto de envasado y afectando a todos los lotes en los que no figure el etiquetado de los alérgenos referidos a huevo y leche. El peso de la unidad es de 100 gramos, y se conserva a temperatura ambiente. Los otros dos son el pastel a base de trigo (sabor a yogur) y el pastel a base de trigo (sabor a queso), con las mismas características del primero. La AESAN ha recalcado que ninguno de los tres supone riesgo alguno para el resto de la población. La distribución inicial se ha dado en Aragón, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque la AESAN no ha descartado que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

