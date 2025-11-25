La AF celebra el "imprescindible relevo" de García Ortiz y pide a Peramato trabajar para "recuperar la imagen" de Fiscal

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria en la carrera fiscal— ha celebrado el "imprescindible relevo" de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al tiempo que ha instado a quien será su sucesora, Teresa Peramato, a trabajar para "recuperar la imagen" de "imparcialidad" de la institución.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha puesto el acento en que "el relevo era imprescindible y debería haberse producido mucho antes".

Así, ha asegurado que desde la asociación mayoritaria le darán "la bienvenida al cargo" y le trasladarán "las necesidades de la carrera".

"En especial, la necesidad de trabajar para recuperar la imagen del Ministerio Público, cuidando de su imparcialidad", ha subrayado.

En cuanto a la elección particular de Peramato, Dexeus ha rehusado valorarla a la espera de ver "cómo actúa, especialmente para recuperar el prestigio perdido".