La AGCO Agriculture Foundation Abre las Solicitudes para una Nueva Beca

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), fundación privada con la visión de prevenir y aliviar el hambre mediante el desarrollo de la agricultura sostenible, anunció hoy la apertura del ciclo de solicitudes para su nueva beca sobre el tema de “Acción por el clima en el contexto de la agricultura”, destinada a organizaciones sin fines de lucro, con propuestas de becas de entre 20 000 y 300 000 USD y que se encuentren en cualquier lugar del mundo.

En línea con el 13.º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS 13) sobre la “acción por el clima” y con el propósito de AGCO de proporcionar “soluciones centradas en el agricultor para alimentar al mundo de forma sostenible”, la fundación aceptará solicitudes para becas sobre acción por el clima en agricultura. La plataforma de solicitudes de becas de la AAF, a través de su socio de software de inversión comunitaria, Benevity, ejecutará el ciclo de solicitudes desde el 21 de febrero hasta el 30 de marzo. El programa fortalece el compromiso de la AAF con sus áreas de foco estratégico y la estrategia del “agricultor primero” de AGCO, a la vez que se ocupa de las tendencias internacionales sobre adaptación al cambio climático y su mitigación.

El primer ciclo de solicitudes de becas de la fundación para 2022 busca propuestas de proyectos nuevos de organizaciones sin fines de lucro que combinen distintos métodos sostenibles para lidiar con los problemas específicos relacionados al cambio climático que acechan a las comunidades agrícolas actuales.

“El cambio climático está afectando el sustento de los agricultores y la provisión mundial de alimentos”, afirmó Metti Richenhagen, directora de AGCO Agriculture Foundation. “A través de la financiación actual de becas de la AAF, queremos respaldar proyectos, iniciativas e innovaciones que ayuden a los agricultores y a las comunidades agrícolas a mitigar el cambio climático y crear prácticas de agricultura resilientes contra él, mejorar su sustento y transformar los sistemas alimentarios para alimentar al mundo de forma sostenible”.

Las organizaciones sin fines de lucro que pueden ser seleccionadas para la beca deben centrarse en la acción por el clima en el contexto de la agricultura que esté en línea también con las áreas temáticas de foco de la AAF, como Nutrición y sistemas alimentarios sostenibles, Educación agrícola, Investigación e innovación y Desarrollo de la comunidad agrícola. El objetivo es implementar proyectos que promuevan soluciones sostenibles para el cambio climático para que los agricultores y el sector agrícola sean beneficiosos para la economía y a la vez se fortalezca el desarrollo comunitario.

La fecha límite para presentarse en este ciclo de solicitudes es el 30 de marzo de 2022, a las 5 p. m. hora de verano del este (Eastern Daylight Time, EDT). Las solicitudes que resulten seleccionadas recibirán recursos para iniciar e implementar proyectos que promuevan soluciones sostenibles contra el cambio climático para los agricultores y el sector agrícola.

