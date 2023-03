La AGCO Agriculture Foundation otorga una subvención de 50 000 dólares al Providence Farm Collective

DULUTH, Georgia--(BUSINESS WIRE)--mar. 22, 2023--

La AGCO Agriculture Foundation (AAF), una fundación privada cuya visión consiste en prevenir y aliviar el hambre mediante el desarrollo agrícola sostenible, anuncia la concesión de una subvención de 50 000 dólares a Providence Farm Collective (PFC) para apoyar la implantación de un sistema holístico de generación de compost in situ, la optimización de la eficiencia poscosecha y la seguridad alimentaria en su explotación de 37 acres en Orchard Park, Nueva York.

PFC es una organización sin fines de lucro que apoya a los agricultores refugiados, inmigrantes, negros y de bajos ingresos del oeste de Nueva York que no pueden acceder a tierras de cultivo. Sus inicios, en 2017, surgen como una iniciativa comunitaria de la comunidad bantú somalí para volver a su herencia agrícola y cultivar productos frescos y de relevancia cultural. PFC ha crecido hasta abarcar a refugiados e inmigrantes de múltiples naciones y miembros de la comunidad negra.

Los programas actuales de PFC ofrecen a los refugiados y a las comunidades con recursos insuficientes un lugar donde cultivar sus propios alimentos, obtener ingresos complementarios y enseñar tradiciones agrícolas culturales a las generaciones futuras. Es un proyecto que ayudará a aumentar la producción de alimentos y los ingresos de los agricultores de PFC mejorando las prácticas agrícolas sostenibles y la fertilidad del suelo a través de la generación in situ de compost bien equilibrado. Además, el proyecto servirá para desarrollar capacidades y apoyará los esfuerzos de los agricultores en materia de prácticas poscosecha y de seguridad alimentaria.

«Los refugiados y las comunidades de inmigrantes muchas veces carecen de oportunidades socioeconómicas. Apoyar actividades agrícolas como el proyecto PFC no solo puede ayudar a los refugiados a acceder a tierras de cultivo, sino también a crear oportunidades para que produzcan alimentos y mejoren sus medios de subsistencia», declaró Roger Batkin, presidente de la Junta Directiva de AGCO Agriculture Foundation. «Los agricultores y sus comunidades son de vital importancia en los esfuerzos de nuestra fundación para prevenir y aliviar el hambre. Tenemos la esperanza de que los participantes también mejoren sus prácticas de seguridad alimentaria y refuercen sus oportunidades de mercado».

Para alcanzar los objetivos fijados para un año, PFC gestionará una operación de compostaje, que incluirá una plantación de cultivos de cobertura ricos en nitrógeno, y proporcionará asistencia técnica personalizada y demostraciones prácticas. La organización sin fines de lucro también desarrollará material gráfico y señalización para sus agricultores, con el fin de mejorar sus conocimientos sobre las mejores prácticas y los procedimientos operativos estándar para una manipulación poscosecha eficaz y segura para los alimentos.

Con el apoyo financiero de AAF, PFC comprará el equipo necesario para generar compost in situ, lo que incluye una cosechadora de forraje, un remolque volquete, un esparcidor de hojarasca y compost, y semillas para cultivos de cobertura, además de invertir en pruebas de análisis del compost. Con ese compost se aumentará la materia orgánica del suelo y mejorará su retención de humedad, lo que impulsará de forma sostenible el rendimiento de los agricultores y la salud del suelo. Durante el proyecto, PFC trabajará con sus nueve comunidades de agricultores refugiados, inmigrantes y negros, que suman 275 agricultores con 21 pequeñas explotaciones.

«Con ayuda de la AAF, nos centraremos en aumentar la materia orgánica del suelo y mejorar su retención de humedad para garantizar que los rendimientos de nuestros agricultores reflejen la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que dedican a sus explotaciones. Pero los agricultores también dedican la mayor parte de su tiempo a la cosecha y la poscosecha. Por ello, perfeccionar sus prácticas poscosecha y de seguridad alimentaria tendrá una repercusión decisiva en los resultados de los agricultores de PFC y en la viabilidad financiera de sus pequeñas empresas», declaró Kristin Heltman-Weiss, directora ejecutiva de PFC.

