La agencia anticorrupción surcoreana investiga un escándalo de nepotismo en torno a la comisión electoral

La agencia anticorrupción surcoreana ha puesto en marcha este jueves una investigación por las acusaciones vertidas contra la Comisión Nacional Electoral (NEC) en relación a un escándalo de nepotismo en el seno de la entidad.

La comisión ha sido objeto de numerosas críticas después de que salieran a la luz casos de hijos de altos cargos de la entidad supuestamente contratados a dedo y gracias a la influencia de sus progenitores, lo que ha llevado al secretario general de la NEC a presentar su dimisión la semana pasada.

"La investigación ha sido puesta en marcha a gran escala a medida que llegan datos relevantes tras coordinarse con la NEC", ha aseverado el subdirector de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, Jeong Sung Yoon.

Así, ha indicado que la pesquisa abordará la gestión de todos los altos cargos de la comisión y analizará posibles irregularidades en la contratación de sus hijos, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Decenas de altos cargos serán interrogados en el marco de las pesquisas durante al menos un mes y, posteriormente, los datos serán analizados detenidamente a medida que el gubernamental Partido del Poder Popular ha pedido insistentemente su dimisión.

Jeong, no obstante, ha aclarado que la investigación es independiente y cumple la ley, al tiempo que ha matizado que no será llevada a cabo de forma conjunta con la NEC, que quedará al margen. "La independencia de la NEC no le concede una autoridad ilimitada", ha dicho.

