La agencia de comunicación de la OTAN trasladará a la nube de Oracle sus sistemas más importantes

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Oracle ha anunciado que la Agencia de Comunicaciones e Información de LA NACION (NCIA) trasladará a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) los sistemas más importantes para sus operaciones, según un comunicado de la compañía remitido este jueves.

"La NCIA migrará sus sistemas a la nube de Oracle para aprovechar sus soluciones seguras, su gran velocidad, su disponibilidad continua, la innovación en inteligencia artificial y una protección avanzada de los datos", ha remarcado Oracle.

El trabajo de integración de la infraestructura en la nube de Oracle en los sistemas de LA NACION será llevado a cabo por Red Reply, Shield Reply --empresas especializadas en soluciones Oracle-- y Thales (sociedad que actúa como contratista principal), asegurando la protección completa de los datos y coordinando la migración de las cargas de trabajo. Por su parte, Proximus se encargará de aportar capacidades avanzadas de red.

"Red Reply y Shield Reply aportarán su amplia experiencia en tecnologías de Oracle para guiar todo el proceso: desde el diseño seguro y la planificación hasta la migración de tres centros de datos al entorno en la nube", ha señalado el 'chief technology officer' (CTO) de Reply, Filippo Rizzante.

"Nuestro objetivo es garantizar una transición fluida, segura y preparada para el futuro", ha indicado Rizzante.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de tecnología y director general de Oracle EMEA, Richard Smith, ha asegurado que "con OCI, la NCIA podrá gestionar, analizar y proteger mejor su información, teniendo más control sobre dónde se guardan los datos y cómo se utilizan".

Oracle ha resaltado que, gracias a las capacidades de su nube soberana --que está optimizada con inteligencia artificial--, la NCIA "podrá cumplir con sus exigencias en materia de residencia de datos, control operativo y servicios a gran escala".

CENTRO QUE DEFIENDE LAS REDES DE LA OTAN

La NCIA es el centro tecnológico y de ciberseguridad de LA NACION, encargado de conectar a la Alianza, defender sus redes y dar soporte a sus operaciones.

La misión de la Agencia es ofrecer comunicaciones y sistemas de información seguros, económicos y compatibles entre sí. Para reforzar esta misión, la NCIA está aumentando su capacidad y mejorando el rendimiento de sus sistemas.