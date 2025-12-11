La agencia de cultivos de Brasil recorta la previsión de producción de soja para 2025/26

Por Ana Mano

SAO PAULO, 11 dic (Reuters) - La agencia brasileña de cultivos Conab rebajó el jueves la previsión de producción de soja del país para 2025/26 en unas 550.000 toneladas métricas, a 177,12 millones de toneladas, lo que supondría un récord si se confirma la proyección.

La agencia citó precipitaciones irregulares en algunas zonas el mes pasado, que obligaron a los agricultores a replantar sus campos.

Tras normalizarse las lluvias en la segunda quincena de noviembre en la mayoría de las regiones, los agricultores pudieron adelantar la siembra de soja. La Conab calcula que a principios de diciembre se había sembrado el 90% de las superficies de soja, una cifra similar al promedio de años anteriores, según sus últimas estimaciones.

La Conab indicó que los agricultores habían terminado de sembrar soja en Mato Grosso, el mayor estado agrícola de Brasil, y en muchas partes del país.

Sin embargo, la falta de lluvias ha afectado al cultivo de soja en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, tradicionalmente un gran productor de la oleaginosa.

Esta temporada, se espera que los agricultores brasileños siembren 48,9 millones de hectáreas (120,8 millones de acres) con soja, un 3,4% más que en la campaña anterior. (Reporting by Ana Mano, Editing by Louise Heavens, Elaine Hardcastle)