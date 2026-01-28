La agencia espacial de la UE firma un contrato para lanzar satélites Galileo con Ariane 6

BRUSELAS, 28 ene (Reuters) - La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) anunció la firma de un nuevo contrato para el lanzamiento de la segunda generación de satélites Galileo con el cohete lanzador europeo Ariane 6

En virtud del contrato, anunciado el martes, el sistema Ariane 6 -que completó su primera misión el año pasado- se utilizará para lanzar dos satélites Galileo L18

Hasta ahora, la UE recurría a SpaceX, de Elon Musk, para lanzar satélites estratégicos como los de la constelación Galileo, que le proporcionan servicios de localización autónomos e independientes del Sistema de Posicionamiento Global estadounidense

La UE se ha centrado más en su independencia en materia de defensa y seguridad desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el año pasado

Las empresas europeas de satélites comerciales siguen recurriendo a la más barata SpaceX, que además tiene más capacidad. (Reporte de Julia Payne, Edición de Timothy Heritage; Editado en Español por Ricardo Figueroa)