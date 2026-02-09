La agencia nuclear iraní puede diluir uranio a cambio del levantamiento de sanciones

(AMPLIADA) (ANSA) - TEHERÁN, 09 FEB - El jefe de la agencia nuclear de Irán, Mohammad Eslami (foto), dijo que Teherán podría diluir su uranio altamente enriquecido a cambio del levantamiento de todas las sanciones, informó la agencia de noticias semioficial ISNA, citando a medios internacionales. Eslami declaró que "el envío de 400 kg de uranio enriquecido desde Irán a otros países no está en la agenda de las conversaciones actuales con Estados Unidos, y los informes sobre este asunto provienen únicamente de grupos de presión". "En las negociaciones se están discutiendo cuestiones técnicas y nucleares, junto con cuestiones políticas. Irán podría considerar diluir el 60% de su uranio enriquecido si a cambio se levantaran todas las sanciones", añadió. "La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha realizado inspecciones en algunos emplazamientos iraníes que no fueron atacados por Estados Unidos e Israel en junio, y se prevén visitas a otras instalaciones, solicitadas por el OIEA, en los próximos días", subrayó, citado por IRNA. (ANSA).